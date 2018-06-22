Аэропорт «Якутск» поздравил выпускников ЯИПК с окончанием учебы

22 июня дипломы о среднем профессиональном образовании получили выпускники Якутского индустриально-педагогического колледжа, кузницы рабочих кадров республики.

В торжественной обстановке вчерашним студентам вручили дипломы их старшие коллеги — именитые выпускники колледжа. Также руководство колледжа в качестве почетных гостей пригласило представителей организаций — социальных партнеров учебного заведения, среди которых есть и АО «Аэропорт Якутск».

От имени генерального директора предприятия Николая Местникова выпускников поздравил его 1-й заместитель Евгений Чекмарев. Из его рук дипломы о среднем профессиональном образовании с присвоением квалификации сварщика 4-го разряда получили свыше двадцати молодых людей.

«Аэропорт «Якутск» — это одно из градообразующий предприятий, крупнейшая транспортная организация нашей республики. У нас работают свыше 1300 человек самых разных профессий и специальностей, в том числе автомеханики, слесари по ремонту автомобилей, сварщики, водители разных категорий, — отметил в своей поздравительной речи Чекмарев. — Уверен, кто-то из вас в будущем сможет присоединиться к нашему коллективу. В добрый путь, выпускники!».

Администрация АО «Аэропорт Якутск» сообщает, что в настоящее время есть вакансии электрогазосварщика, слесаря по ремонту автомобилей и водителей с опытом работы. Резюме можно отправить на эл. почту iok3@airport-yakutsk.ru. Телефон/факс: (4112) 49-54-32, 49-53-51.