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Аэропорт «Якутск» подводит итоги Года добра

15 декабря на собрании общественности, посвященному завершению Года добра, генеральному директору АО «Аэропорт Якутск» Николаю Местникову вручено благодарственное письмо главы ГО «город Якутск» Айсена Николаева за активное участие в общественной жизни, вклад в развитие и благоустройство города.  

В уходящем 2017 году, объявленном главой города Годом Добра, аэропорт «Якутск» воплотил в жизнь многочисленные социальные проекты, направленные на поддержку детей и юношества, ветеранов и многодетных семей.

Так, в рамках программы поддержки талантливых педагогов, лучшим воспитателям, учителям и учащимся школ Гагаринского округа были вручены именные гранты генерального директора АО «Аэропорт Якутск». Планируется, что традиция станет ежегодной. Аэропорт «Якутск», являясь одним из ведущих предприятий республики, осознает свою социальную ответственность перед будущими поколениями и уделяет особое внимание их здоровому и многостороннему развитию. Руководствуясь этой целью, аэропортом также была оказана материальная поддержка авиамодельному клубу «Лайнер», который находится в Гагаринском округе.

«Мы стараемся поддерживать социальные проекты, так как от этого зависят благосостояние и качество жизни наших сотрудников, а значит, и успешная деятельность всего предприятия. Исторически сложилось так, что с самого основания аэропорт «Якутск» тесно связан с Гагаринским округом — это самое крупное предприятие на его территории, здесь живет и работает большая часть нашего коллектива, учатся дети и внуки наших сотрудников. Мы надеемся, что учрежденные нами гранты помогут педагогам и учащимся во всей полноте раскрыть свой интеллектуальный потенциал и будут способствовать формированию творческого подхода, интереса к процессу получения и передачи знаний», — прокомментировал идею социального партнерства Николай Местников.

В Год Добра также было положено начало плодотворного сотрудничества аэропорта «Якутск» с общественной организацией «Лига женщин г. Якутска» и якутским отделением всероссийского общественного движения «Матери России». Первым шагом к совместной деятельности стала поддержка проекта-преображения, в котором участвовали многодетные матери столицы. Далее, совместными усилиями проведены более масштабные проекты – конкурс фотографий «Я и моя мама» и городской конкурс «Вместе мы можем больше» для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Примечательно, что в обоих конкурсах приняли участие около 100 семей.

Следует добавить, что с 2013 года аэропорт «Якутск» ведет планомерную работу по созданию безбарьерной и комфортной среды для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Согласно дорожной карте, для маломобильных пассажиров открыт отдельный зал ожидания, в числе первых на Дальнем Востоке начал эксплуатироваться амбулифт. С этого года на входах в оба пассажирских терминала работает кнопка прямого вызова медицинского сотрудника. В ближайшей перспективе — повышение уровня комфортности аэровокзала для слабослышащих и слабовидящих пассажиров. Об этих и других планах рассказал гендиректор аэропорта «Якутск» в ходе встречи с проживающими в Якутском доме-интернате для престарелых и инвалидов, которая состоялась в рамках Декады инвалидов. Он заверил, что маломобильные пассажиры, а также их сопровождающие могут рассчитывать со стороны аэропорта «Якутск» на помощь при входе и выходе из самолета. Медперсонал аэропорта также готов оказать транспортировку и сопровождение пассажиров до медицинского пункта  в аэропорту, не говоря уже о первой медицинской помощи в неотложных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни.

Особое внимание аэропорт «Якутск» уделяет благотворительной помощи воспитанникам детского дома «Берегиня», который находится под шефством предприятия в течение последних пяти лет. Для ребят ежегодно проводятся образовательные экскурсии и тематические праздники в честь Дня защиты детей и Дня знаний.

В Год Добра аэропорт «Якутск» внес вклад в благоустройство городской среды – на свои средства заасфальтировал улицу Комарова. Другим примечательным событием стало обновление памятника Заслуженному пилоту СССР, участнику перегоночной трассы Алсиб В.И. Кузьмину, который был перенесен с улицы Гагарина на Привокзальную площадь аэропорта. Торжественное открытие предваряло 20-летие образования предприятия, которое АО «Аэропорт Якутск» отметило осенью этого года. При этом нужно добавить, что по инициативе руководства аэропорта площади будет присвоено имя Валерия Кузьмина. Якутская городская дума приняла соответствующее решение 20 декабря 2017 г.

Генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников убежден, что в аэропорту есть место и искусству, и с радостью поддерживает творческие коллективы Якутии. В этом году в аэровокзальном комплексе прошло несколько выставок работ студентов и преподавателей Арктического государственного института культуры и искусств, а также концерты для пассажиров в рамках проекта «Air Art». Познавательной для вылетающих пассажиров в этом году стала фотовыставка «Пернатый мир Якутии», организованная АО «Аэропорт Якутск» совместно с Дирекцией биологических ресурсов и ООПТ. Фотовыставка была посвящена Году экологии и особо охраняемых природных территорий России. Конечно же, аэропорт «Якутск» поддерживает проекты городского дома культуры им. Ю.А. Гагарина. По традиции, в апреле аэропорт стал площадкой для выставки работ победителей республиканского конкурса рисунков «Необъятный космос».

Говоря о тесном сотрудничестве аэропорта с округом, нужно еще отметить, что на территории Гагаринского округа проживает большая часть 1,5-тысячного коллектива, поэтому его проблемы и заботы руководству не безразличны. В Год Добра совместными усилиями администрации аэропорта и округа прошли праздник проводов зимы и I турнир по борьбе хапсагай им. В.И. Кузьмина.

Надеемся, что и в дальнейшем совместная общественная деятельность аэропорта «Якутск» с администрацией города и Гагаринского округа будет плодотворной.

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Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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