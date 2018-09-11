Аэропорт “Якутск” перейдет на зимнее расписание 29 октября

В данное время идет подготовка служб аэропорта к работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.

Зимнее расписание еще не утверждено, но известно, что прямые регулярные рейсы из аэропорта “Якутск” в Москву будет выполнять авиакомпания “Якутия” – два раза в сутки ежедневно, включая воскресенье. Авиакомпания «Глобус» (S7 Airlines) будет летать два раза в сутки ежедневно, кроме воскресенья, по маршруту Якутск – Новосибирск – Москва и обратно (так же через Новосибирск).

Все рейсы будут выполняться на воздушном судне Боинг-737-800.

Вопрос, продолжит ли АК «Аэрофлот» выполнять прямые рейсы по направлению Якутск – Москва – Якутск, остается открытым. Кроме того, решается вопрос о сотрудничестве аэропорта «Якутск» с авиакомпанией «Северный ветер», которая готова выполнять регулярные рейсы Якутск – Москва – Якутск с пересадкой в Новосибирске три раза в неделю.