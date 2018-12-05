Аэропорт «Якутск» переименован в честь великого человека

4 декабря в Общественной палате России прошло заседание экспертного совета общенационального проекта «Великие имена России», где подводили итоги финального тура голосования в конкурсе.
Жители России проголосовали за переименование Аэропорта «Якутск» в честь Платона Ойунского. За него отдано 51% голосов.
Справка:
Ойунский Платон Алексеевич (1893—1939)
Якутский советский писатель, ученый-филолог и общественный деятель, основоположник якутской советской литературы. В качестве этнографа собрал и подготовил к изданию якутские эпосы. «Олонхо» признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Переводил на якутский язык классику русской и мировой литературы. Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой фонд литературы народа Саха.