Аэропорт «Якутск» переименован в честь великого человека

4 декабря в Общественной палате России прошло заседание экспертного совета общенационального проекта «Великие имена России», где подводили итоги финального тура голосования в конкурсе. Жители России проголосовали за переименование Аэропорта «Якутск» в честь Платона Ойунского. За него отдано 51% голосов. Справка: Ойунский Платон Алексеевич (1893—1939) Якутский советский писатель, ученый-филолог и общественный деятель, основоположник якутской советской литературы. В качестве этнографа собрал и подготовил к изданию якутские эпосы. «Олонхо» признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Переводил на якутский язык классику русской и мировой литературы. Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой фонд литературы народа Саха. Источник: SAKHALIFE.RU

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