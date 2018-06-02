Аэропорт «Якутск» организовал праздники для детей с открытием детских площадок

31 мая и 1 июня в честь Дня защиты детей аэропорт «Якутск» организовал веселые детские праздники «Полет мечты» в Строительном и Гагаринском округах столицы. Праздники состоялись на улицах Якутская 2/16, Рыдзинского 18/8, Дзержинского 57/1, Халтурина 16, Кузьмина 26/3, Курнатовского 1/4. Для мальчишек и девчонок были организованы увлекательные конкурсы на призы, игры, вкусное угощение. Концертную программу организовали сотрудники и творческие коллективы Дома культуры им. Ю.А. Гагарина.

В четырех дворах, благодаря генеральному директору аэропорта Николаю Местникову, были открыты новые детские площадки. Еще весной к руководителю обратились жительницы Гагаринского и Строительного округов с просьбой помочь в установке детских площадок во дворах. На встрече с активом округов Николай Афанасьевич изучил карту имеющихся детских площадок, и после бурного обсуждения было принято совместное решение установить площадки там, где живет больше всего детей: на Кузьмина 26/3, Курнатовского, 1/4, Строителей, 8, Халтурина, 16. В установке площадок помогали и сами жители, которые вместе с семьями расчищали место установки, красили конструкции… На праздниках Николай Местников поблагодарил активистов и неравнодушных жителей за помощь в благоустройстве дворов, вручив им благодарственные письма. Благодарности получили и маленькие жители округов.

«От всей души поздравляю вас с Днем защиты детей! Поддержка материнства и детства начинается с укрепления института семьи. Наша с вами обязанность создать для наших детей такие условия, чтобы они росли в чистом, благоустроенном, светлом городе. Социальные проекты, которые я лично и аэропорт «Якутск» инициируем и реализуем в округах, направлены на это. Мы вместе с вами — жителями проводим субботники, высаживаем деревья, сейчас идет отсыпка дорог и дворов, благоустройство будущего сквера около «Трех сэргэ», — отметил Местников, отдельно поблагодарив ДК им. Гагарина. — Хочу поблагодарить сотрудников и участников творческих коллективов ДК им. Гагарина за неоценимую поддержку в организации праздничных программ, которые мы вместе провели. Вы те бойцы невидимого фронта, которые трудятся в праздничные дни и дарят всем радость. Работать с профессионалами, с людьми, у которых открытое доброе сердце, всегда приятно».

Жители в свою очередь также поблагодарили аэропорт и Николая Местникова за участие в жизни округов. Так, жительница дома 26/3 по ул. Кузьмина Татьяна Гопеева 30 апреля принимала участие во встрече с Николаем Местниковым по вопросу установки детских площадок. «Чтобы нам хоть кто-нибудь поставил новую детскую площадку, я обивала пороги 8 лет, и конечно, очень рада, что нам наконец-то ее установили, — рассказывает Татьяна Михайловна. – Сначала мы хотели просто починить прежнюю, но отказались от этой идеи, потому что оказалось, что она уже небезопасна, поскольку установлена была еще 30 лет назад! Сейчас у нас в центре двора новенькая площадка благодаря Николаю Местникову. Детей уже очень много приходит, я в один день насчитала 40 ребят!»