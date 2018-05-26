Аэропорт «Якутск» — лучший аэропорт стран СНГ в 2017 году

Торжественное чествование победителей конкурса состоялось в рамках проведения годового отчетного собрания Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации» 23 мая в Москве. Награду вручили генеральному директору аэропорта Якутск Николаю Местникову.

При определении победителей учитывались производственно-финансовые показатели деятельности аэропорта, общий объем пассажирских и грузовых перевозок, в том числе международных, развитие материально-технической базы.

«Приятно, что международные эксперты признали нас лучшими. За последние годы производственные показатели возросли на 16%, финансовые на 32 %. Это благодаря профессиональной работе всех сотрудников аэропорта «Якутск», преданных своему делу, специалистов высокого класса», — говорит Николай Местников.

Отметим, что в 2017 г. в аэропорту «Якутск» завершилась вторая очередь реконструкции взлетно-посадочной полосы, а 14 мая началась третья очередь реконструкции. «Никаких неудобств, связанных с ремонтом, пассажиры не заметят, расписание самолетов останется прежним», — подчеркивают в аэропоту.

Победа в номинации «Динамично развивающийся аэропорт» не первая награда аэропорта «Якутск». В 2013 и 2014 годах аэропорт также был победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ» среди аэропортов с объемом пассажиропотока до 1 млн. человек.