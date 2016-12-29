Аэропорт «Якутск» — гавань добра

Новый год – это всегда ожидание чуда, волшебство и добро, которое мы все совершаем ради любимых и родных, а также всех ближних.

Главные воздушные ворота республики — аэропорт «Якутск» под руководством Николая МЕСТНИКОВА традиционно оказывает благотворительную помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Так, в этом году наряду с детьми сотрудников аэропорта новогодние подарки были вручены воспитанникам детского дома «Берегиня» и школы-интерната № 28 г. Якутска. Важно отметить, что для последних силами работника аэропорта «Якутск» Надежды Комиссаровой и основанного ею благотворительного движения «Держимся за руки» был проведен утренник в ресторане «Лайнер» с насыщенной программой, праздничным обедом и подарками.

Также в преддверии самого сказочного праздника руководство АО «Аэропорт Якутск» в лице советника генерального директора Анатолия Кочетова поздравило пациентов Детского туберкулезного санатория им. Т.П. Дмитриевой. В частности, детям из многодетной семьи АО «Аэропорт Якутск» подарило по комплекту зимней одежды (пуховик, теплый комбинезон, обувь, шапка, перчатки), а также традиционные сладости и сувениры.

Аэропорт «Якутск» верит в несокрушимую силу добра и желает всем волшебного Нового Года!