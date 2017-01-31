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Аэропорт Якутск: Автобус № 3 будет заезжать на привокзальную площадь и доезжать до грузового терминала

АО «Аэропорт Якутск» информирует о том, что с 1 февраля 2017 года на автобусе №3 жители и гости столицы могут добраться до привокзальной площади аэропорта «Якутск» и далее до грузового терминала, расположенного на улице Авиаторов.
Согласно новому расписанию, движение автобуса № 3 в будние дни с 6:40 до 7 часов будет осуществляться с интервалом в 10 минут, далее, с 7 до 9:20 часов автобус будет ходить каждые 7 минут, с 9:20 до 18:32 автобус будет двигаться с промежутком в 8 минут. С 18:32 до 19:12 время ожидания автобуса составит 10 минут и с 19:12 до 19:36 — 12 минут. В вечернее время, с 20 часов по маршруту будут ходить дежурные автобусы.

В выходные и в праздничные дни с 7 часов утра до 17 часов вечера автобус будет ходить с регулярностью в 11 минут, далее до 19:29 часов автобус необходимо будет ждать 12 минут.
В будние дни автобус №3 будет перевозить пассажиров с 6:40 ч. утра до 21 часов, а в выходные с 7 часов утра.

Расписание движения городского автобусного маршрута №3 на декабрь, январь, февраль.
Интервал движения с понедельника по пятницу с 06:40 до 7:00 – 10 мин.
С 07:00 до 09:20 – 7 мин.
С 09:20 до 18:32 – 8 мин.
С 18:32 до 19:12 – 10 мин.
С 19:12 до 19:36 – 12 мин.
С 20:00 до 21:00 вечерние дежурные графики.
Количество подвижного состава для выполнения графиков – 24
Время отдыха 20 минут.
Время обеда 20 минут.

Время отправления с конечных пунктов Аэропорт — Медцентр
6:40 6:50 7:00 7:07 7:14 7:21 7:28 7:35 7:42 7:49 7:56 8:03 8:10 8:17
8:24 8:31 8:38 8:45 8:52 8:59 9:06 9:13 9:20 9:28 9:36 9:44 9:52 10:00
10:08 10:16 10:24 10:32 10:40 10:48 10:56 11:04 11:12 11:20 11:28 11:36 11:44 11:52
12:00 12:08 12:16 12:24 12:32 12:40 12:48 12:56 13:04 13:12 13:20 13:28 13:36 13:44
13:52 14:40 14:08 14:16 14:24 14:32 14:40 14:48 14:56 15:04 15:12 15:20 15:28 15:36
15:44 15:52 16:00 16:08 16:16 16:24 16:32 16:40 16:48 16:56 17:04 17:12 17:20 17:28
17:36 17:44 17:52 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:42 18:52 19:02 19:12 19:24 19:36
20:00 20:30 21:00

Интервал движения в субботу, в выходные и праздничные дни:
С 07:00 до 17:05 – 11 мин.
С 17:05 до 19:29 – 12 мин.
С 20:00 до 21:00 вечерние дежурные графики.
Количество подвижного состава для выполнения графиков – 16
Время отдыха 18 минут.
Время обеда 18 минут.

Время отправления с конечных пунктов Аэропорт — Медцентр
7:00 7:11 7:22 7:33 7:44 7:55 8:06 8:17 8:28 8:39 8:50 9:01 9:12 9:23
9:34 9:45 9:56 10:07 10:18 10:29 10:40 10:51 11:02 11:13 11:24 11:35 11:46 11:57
12:08 12:19 12:30 12:41 12:52 13:03 13:14 13:25 13:36 13:47 13:58 14:09 14:20 14:31
14:42 14:53 15:04 15:15 15:26 15:37 15:48 15:59 16:10 16:21 16:32 16:43 16:54 17:05
17:17 17:29 17:41 17:53 18:05 18:17 18:29 18:41 18:53 19:05 19:17 19:29 19:41 20:00
20:30 21:00

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Источник: Пресс – служба АО «Аэропорт Якутск»
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