Аэропорт Якутск: Автобус № 3 будет заезжать на привокзальную площадь и доезжать до грузового терминала

АО «Аэропорт Якутск» информирует о том, что с 1 февраля 2017 года на автобусе №3 жители и гости столицы могут добраться до привокзальной площади аэропорта «Якутск» и далее до грузового терминала, расположенного на улице Авиаторов.
Согласно новому расписанию, движение автобуса № 3 в будние дни с 6:40 до 7 часов будет осуществляться с интервалом в 10 минут, далее, с 7 до 9:20 часов автобус будет ходить каждые 7 минут, с 9:20 до 18:32 автобус будет двигаться с промежутком в 8 минут. С 18:32 до 19:12 время ожидания автобуса составит 10 минут и с 19:12 до 19:36 — 12 минут. В вечернее время, с 20 часов по маршруту будут ходить дежурные автобусы.
В выходные и в праздничные дни с 7 часов утра до 17 часов вечера автобус будет ходить с регулярностью в 11 минут, далее до 19:29 часов автобус необходимо будет ждать 12 минут.
В будние дни автобус №3 будет перевозить пассажиров с 6:40 ч. утра до 21 часов, а в выходные с 7 часов утра.
Расписание движения городского автобусного маршрута №3 на декабрь, январь, февраль.
Интервал движения с понедельника по пятницу с 06:40 до 7:00 – 10 мин.
С 07:00 до 09:20 – 7 мин.
С 09:20 до 18:32 – 8 мин.
С 18:32 до 19:12 – 10 мин.
С 19:12 до 19:36 – 12 мин.
С 20:00 до 21:00 вечерние дежурные графики.
Количество подвижного состава для выполнения графиков – 24
Время отдыха 20 минут.
Время обеда 20 минут.
|Время отправления с конечных пунктов Аэропорт — Медцентр
|6:40
|6:50
|7:00
|7:07
|7:14
|7:21
|7:28
|7:35
|7:42
|7:49
|7:56
|8:03
|8:10
|8:17
|8:24
|8:31
|8:38
|8:45
|8:52
|8:59
|9:06
|9:13
|9:20
|9:28
|9:36
|9:44
|9:52
|10:00
|10:08
|10:16
|10:24
|10:32
|10:40
|10:48
|10:56
|11:04
|11:12
|11:20
|11:28
|11:36
|11:44
|11:52
|12:00
|12:08
|12:16
|12:24
|12:32
|12:40
|12:48
|12:56
|13:04
|13:12
|13:20
|13:28
|13:36
|13:44
|13:52
|14:40
|14:08
|14:16
|14:24
|14:32
|14:40
|14:48
|14:56
|15:04
|15:12
|15:20
|15:28
|15:36
|15:44
|15:52
|16:00
|16:08
|16:16
|16:24
|16:32
|16:40
|16:48
|16:56
|17:04
|17:12
|17:20
|17:28
|17:36
|17:44
|17:52
|18:00
|18:08
|18:16
|18:24
|18:32
|18:42
|18:52
|19:02
|19:12
|19:24
|19:36
|20:00
|20:30
|21:00
Интервал движения в субботу, в выходные и праздничные дни:
С 07:00 до 17:05 – 11 мин.
С 17:05 до 19:29 – 12 мин.
С 20:00 до 21:00 вечерние дежурные графики.
Количество подвижного состава для выполнения графиков – 16
Время отдыха 18 минут.
Время обеда 18 минут.
|Время отправления с конечных пунктов Аэропорт — Медцентр
|7:00
|7:11
|7:22
|7:33
|7:44
|7:55
|8:06
|8:17
|8:28
|8:39
|8:50
|9:01
|9:12
|9:23
|9:34
|9:45
|9:56
|10:07
|10:18
|10:29
|10:40
|10:51
|11:02
|11:13
|11:24
|11:35
|11:46
|11:57
|12:08
|12:19
|12:30
|12:41
|12:52
|13:03
|13:14
|13:25
|13:36
|13:47
|13:58
|14:09
|14:20
|14:31
|14:42
|14:53
|15:04
|15:15
|15:26
|15:37
|15:48
|15:59
|16:10
|16:21
|16:32
|16:43
|16:54
|17:05
|17:17
|17:29
|17:41
|17:53
|18:05
|18:17
|18:29
|18:41
|18:53
|19:05
|19:17
|19:29
|19:41
|20:00
|20:30
|21:00
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