Аэропорт Нерюнгри ждет реконструкция

Как сообщили в Минтрансе РС (Я), разработана проектно-сметная документация по реконструкции аэропортового комплекса «Нерюнгри», предусматривающая реконструкцию взлетно-посадочной полосы, а также строительство ограждения аэродрома, патрульной дороги протяженностью 10 км, служебно-пассажирского здания с пропускной способностью 200 человек в час, склада ГСМ объемом 600 м³, авиационной службы спецтранспорта на 4 машиноместа.

В сентябре текущего года планируется получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкпертиза России» на проектно-сметную документацию по реконструкции аэропорта «Нерюнгри».

«Мы понимаем, что в Якутии есть необходимость в модернизации ряда аэропортов. Я очень надеюсь, что при поддержке компании «Колмар» проект реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса в Нерюнгри появится к октябрю этого года», — отметил врио главы региона Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Нерюнгринский район.

Глава региона также озвучил, что в дальнейшем власти республики будут проводить совместную работу с федеральными структурами в части того, чтобы соответствующий проект был включен в федеральную программу реконструкции аэропортов, разработанную Минэкономразвития РФ в рамках исполнения майского указа Президента страны.

Отметим, что аэропорт «Нерюнгри» расположен на удалении 5 км севернее п. Чульман. Аэродром аэропортового комплекса относится к классу «В» и допущен к приему воздушных судов: Ту-154, 134, Б-757, 737(400,700,800), А-310, 319, 320(100,200), Ил-76, Ан-2,3,12,148Е,74,72,24,26,140,140-100, Як-42, SSJ-100 (RRJ-95B), DНС-8 Q400, Q300, Як-40, «Даймонд Тундра» DА-40, Л-410, а также вертолётов всех типов.

За 2017 год пассажирооборот аэропортового комплекса составил порядка 115,5 тыс. человек.