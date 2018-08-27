АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
15
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.08.2018, 22:11
Республика
«Тепло обязаны подать вовремя!»
27.08.2018, 21:28
Спорт
Энергетики провели для юных футболистов свой чемпионат
27.08.2018, 20:59
Экономика
Якутскэнерго поддерживает юных ученых
27.08.2018, 20:48
Красота & Здоровье
В Якутске провели бесплатные медосмотры для бездомных людей
27.08.2018, 19:45
Экономика
Аэропорт Нерюнгри ждет реконструкция
27.08.2018, 19:32
Культура & Образование
Развитие дошкольного образования – залог повышения качества системы образования
27.08.2018, 18:43
Республика
В Якутию с рабочим визитом прибыли сотрудники Управления Президента РФ
27.08.2018, 17:56
Происшествия
В Якутске 19-летний мошенник нажился на потенциальных арендаторах
27.08.2018, 17:48
Политика
В Якутске будет построено 10 новых школ
27.08.2018, 17:25
Происшествия
В дорожной аварии на Дзержинского погиб мотоциклист
27.08.2018, 17:08
Экономика
График отключений электроэнергии на 28 августа
27.08.2018, 16:53
Красота & Здоровье
Покупка обуви с примеркой VS обувь, заказанная на сайтах
27.08.2018, 16:24
Республика
В Тикси начались военные учения Северного флота
27.08.2018, 16:24
Столица
Наталия Фишман: Главное – какую среду мы хотим создать для людей
27.08.2018, 16:22
Происшествия
В Якутске забывчивая женщина подняла на ноги экстренные службы
27.08.2018, 16:10
Происшествия
Роспотребнадзор закрыл овощной магазин в Мохсоголлохе на 90 суток
27.08.2018, 15:37
Происшествия
Резонанс
Дело Макарова: Показания основного свидетеля поставлены под сомнения
27.08.2018, 15:23
Происшествия
Из Мохсоголлохского центра помощи детям сбежали две девочки-подростка
27.08.2018, 15:15
Культура & Образование
Музыканты Башмет-центра проведут бесплатные мастер-классы в Якутске
27.08.2018, 14:52
Экономика
В селе Русское Устье строят новую котельную. Жители ждали этого много лет
27.08.2018, 14:48
Политика
Интервью
Второе солнце Александра Саввинова
27.08.2018, 14:46
Общество
Александр Данилов поздравляет с праздником
27.08.2018, 14:35
Общество
За помощь в раскрытии преступлений с сегодняшнего дня начнут вознаграждать
27.08.2018, 14:27
Красота & Здоровье
Компания «Камелек» проводит конкурс на лучший видеоролик
27.08.2018, 14:11
Экономика
АЛРОСА начала сбор данных для установки очистных сооружений в Сунтарском районе
27.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Как одеваться, чтобы не выглядеть старше своих лет
27.08.2018, 13:00
Происшествия
В Якутии мужчина, вспомнив былые обиды, ударил ножом товарища
27.08.2018, 12:46
Экология
Якутских овцебыков успешно перевезли в Магадан
27.08.2018, 12:24
Происшествия
Кладовщик украл 11 тысяч продуктов со своего склада
27.08.2018, 12:13
Происшествия
В Якутии сотрудница кадров уличена в мошенничестве с премиями
27.08.2018, 12:00
Политика
Почти 500 человек досрочно проголосовали в Якутии
27.08.2018, 11:55
Происшествия
Наркоман спрятал марихуану в … собачьей конуре
27.08.2018, 11:38
Столица
Анонс
В Якутске состоится пятый Фестиваль ухи
27.08.2018, 11:08
Общество
Прокуратура Якутии заметила вопиющую ошибку судебных приставов
27.08.2018, 10:51
Культура & Образование
Видео
Якутский исполнитель Kit Jah участвует в конкурсе «Новая звезда»
27.08.2018, 10:20
Экология
Резонанс
В Якутии не нашли медведя с канистрой на голове
27.08.2018, 10:06
Культура & Образование
Якутская городская дума поздравляет с Днем российского кино
27.08.2018, 9:46
Желток
Фотофакт
Звездные торжества уходящего лета
27.08.2018, 9:26
Происшествия
15 природных пожаров действуют в Якутии
27.08.2018, 9:02
Экология
Видео
В Якутии ищут медведя с канистрой на голове
27.08.2018, 8:45
Экономика
Эксклюзив
«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?
27.08.2018, 8:32
Политика
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
27.08.2018, 8:14
Общество
Эксклюзив
Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе
27.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Понедельник 27 августа 2018
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
26.08.2018, 22:30
Политика
Экстра
Верховный суд России рассмотрит законность регистрации Ивана Шамаева
26.08.2018, 22:22
Республика
Фотофакт
В связи с загрязнением Вилюя в якутское село привезли воду за 158 км
26.08.2018, 20:47
Происшествия
Экстра
SOS
Ситуация с загрязнением рек в Якутии: срочное сообщение для местного населения от властей
26.08.2018, 20:42
Экология
Фотофакт
Загрязненный Вилюй 😬
26.08.2018, 20:41
Культура & Образование
Эксклюзив
Джон Сноу из «Игр престолов» стал героем юбилейного «Ykt Geek Fest»
26.08.2018, 20:29
Экология
Ситуация с загрязнением рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй находятся на контроле у руководства Якутии
26.08.2018, 16:47
Происшествия
Фотофакт
Айсен Николаев возмущен ситуацией с загрязнением рек в Якутии
26.08.2018, 16:14
Общество
Фотофакт
Ягодный сезон. Черничная королева
26.08.2018, 12:55
Республика
Коммунальная инфраструктура Алданского района Якутии будет обновлена
26.08.2018, 12:47
Культура & Образование
Эксклюзив
Тимур Бекмамбетов ответил якутянам, будет ли «Ночной Дозор» — 3
26.08.2018, 11:21
Происшествия
В Нерюнгри собутыльник обокрал уснувшего хозяина
26.08.2018, 11:16
Республика
В Алдане прошел «Праздник урожая»
26.08.2018, 11:09
Республика
Через Малую Ботуобию открыто движение для всех видов транспорта
26.08.2018, 10:26
Происшествия
В Якутии действует много лесных пожаров
26.08.2018, 9:21
Экономика
Эксклюзив
Резонанс
Налоговая требует признать банкротом ПАО «Туймаада Даймонд» — возбуждено дело
26.08.2018, 9:05
Происшествия
В Якутии загорелся двухэтажный жилой дом
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
26.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 26 августа 2018
26.08.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения алгысчыта и артиста
25.08.2018, 23:18
Республика
Через Малую Ботуобию открыто движение для грузового автотранспорта
25.08.2018, 23:02
Экология
Фотофакт
Жители Вилючана вышли на флеш-моб «Өрүс өллө, ыраас уута»
25.08.2018, 21:36
Культура & Образование
Фотофакт
C триумфом закончились гастроли Театра Камала в Якутске
25.08.2018, 16:31
Общество
Резонанс
«Нью Васюки» — заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете
25.08.2018, 14:15
Общество
Фотофакт
Ягодный сезон. Чемпион везде чемпион 😍
25.08.2018, 11:56
Красота & Здоровье
Здравоохранению Нерюнгри необходима экстренная помощь
25.08.2018, 11:53
Экология
«Полярные авиалинии» перевезли 25 овцебыков в Магадан
25.08.2018, 11:51
Экономика
Якутия принципиально настроена сотрудничать с недропользователями
Архив новостей
Экономика
27 августа 2018, 19:45
189

Аэропорт Нерюнгри ждет реконструкция

Как сообщили в Минтрансе РС (Я), разработана проектно-сметная документация по реконструкции аэропортового комплекса «Нерюнгри», предусматривающая реконструкцию взлетно-посадочной полосы, а также строительство ограждения аэродрома, патрульной дороги протяженностью  10 км, служебно-пассажирского здания с пропускной способностью 200 человек в час, склада ГСМ объемом 600 м³, авиационной службы спецтранспорта на 4 машиноместа.

В сентябре текущего года планируется получение положительного заключения ФАУ «Главгосэкпертиза России» на проектно-сметную документацию по реконструкции аэропорта «Нерюнгри».

«Мы понимаем, что в Якутии есть необходимость в модернизации ряда аэропортов. Я очень надеюсь, что при поддержке компании «Колмар» проект реконструкции взлетно-посадочной полосы и аэропортового комплекса в Нерюнгри появится к октябрю этого года», — отметил врио главы региона Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Нерюнгринский район.

Глава региона также озвучил, что в дальнейшем власти республики будут проводить совместную работу с федеральными структурами в части того, чтобы соответствующий проект был включен в федеральную  программу реконструкции аэропортов, разработанную Минэкономразвития РФ в рамках исполнения майского указа Президента страны.

Отметим, что аэропорт «Нерюнгри» расположен на удалении 5 км севернее п. Чульман. Аэродром аэропортового комплекса относится к классу «В» и допущен к приему воздушных судов: Ту-154, 134, Б-757, 737(400,700,800), А-310, 319, 320(100,200), Ил-76, Ан-2,3,12,148Е,74,72,24,26,140,140-100, Як-42, SSJ-100 (RRJ-95B), DНС-8 Q400, Q300, Як-40, «Даймонд Тундра» DА-40, Л-410, а также вертолётов всех типов.

За 2017 год пассажирооборот аэропортового комплекса составил порядка 115,5 тыс. человек.

 

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.08.2018, 16:31
Общество
Резонанс
«Нью Васюки» — заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете
23.08.2018, 22:58
Экономика
Сенсация
Алмазный совет: якутские огранщики будут гранить полудраг!
24.08.2018, 8:40
Желток
Фотофакт
До и после: Фото центральной площади в Среднеколымске
21.08.2018, 3:33
Происшествия
Эксклюзив
Очередное ЧП в ЖКХ? На этот раз в Жилинде
21.08.2018, 2:31
Футуролог
Эксклюзив
Мифы о ничего не умеющих якутах – VII: Ставшие ветром
22.08.2018, 22:42
Экология
Позитив
Чудеса уходящего якутского лета
24.08.2018, 9:00
Происшествия
В Нерюнгри неосторожный курильщик устроил пожар в квартире
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
22.08.2018, 22:53
Политика
Эксклюзив
Штаб кандидата в народные депутаты требует возбудить уголовное дело за клевету
22.08.2018, 22:27
Красота & Здоровье
Минздрав о лечении пациентки с высокозатратной нозолгией муковисцидоз
22.08.2018, 22:42
Политика
Эксклюзив
Грязные предвыборные технологии: за клевету грозит уголовная статья
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
27.08.2018

Развитие дошкольного образования – залог повышения качества системы образования

Политика
27.08.2018

В Якутске будет построено 10 новых школ

Красота & Здоровье
27.08.2018

Покупка обуви с примеркой VS обувь, заказанная на сайтах

Общество
27.08.2018

Александр Данилов поздравляет с праздником

Происшествия
27.08.2018

В Якутии сотрудница кадров уличена в мошенничестве с премиями

Политика
27.08.2018

Почти 500 человек досрочно проголосовали в Якутии

Резонанс
Экология
27.08.2018

В Якутии не нашли медведя с канистрой на голове

Видео
Экология
27.08.2018

В Якутии ищут медведя с канистрой на голове