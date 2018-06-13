Аэропорт Черского заработал в штатном режиме

Аэропорт поселка Черский, подтопленный в результате весеннего паводка, возобновил работу в штатном режиме. Региональный авиаперевозчик ввел дополнительные рейсы. «Сегодня, 13 июня, авиакомпания «Якутия» специально для удобства пассажиров, ожидающих вылета из поселка Черский, ввела дополнительный рейс по маршруту Якутск-Черский-Якутск», — сообщил ЯСИА представитель предприятия. Напомним, из-за подтопления в поселке Черский взлетно-посадочной полосы аэропорта авиакомпания «Якутия» перевозила пассажиров до столицы республики из Чокурдаха. Из Черского людей доставляли в Чокурдах стыковочными рейсами на вертолетах «Полярных авиалиний». Источник: http://ysia.ru/glavnoe/aeroport-poselka-cherskij-zarabotal-v-shtatnom-rezhime/

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