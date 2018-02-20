«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с главой Якутии и его помощником

Глава Якутии Егор БОРИСОВ и его помощник Евгений ШИГАПОВ в категоричной форме отказались предъявить посадочные талоны, а последний их них также пытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, следует из слов представителя крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот», сообщает РИА Новости.

Ранее в каналах в Telegram появилась фотография документа, из которого следовало, что рейс SU 1750 Москва — Якутск вылетел в 20.31 (вместо 18.50 по расписанию) в аэропорт назначения из-за инцидента с главой республики Саха (Якутия), который якобы не подчинился законным требования экипажа, угрожал командиру воздушного судна увольнением, ссылаясь на дружеские отношения с министром транспорта РФ Максимом СОКОЛОВЫМ, а также пытался звонить руководителю Росавиации Александру НЕРАДЬКО. Как утверждалось, из-за агрессивного поведения в итоге был снят с рейса помощник главы республики Евгений Шигапов. Самого Борисова, как утверждается в документе, подлинность личности которого не была подтверждена, не сняли с рейса, т.к. была предоставлена медицинская справка о том, что главе Якутии в Москве была проведена хирургическая операция, и теперь он нуждается в реабилитации. Глава Якутии Егор Борисов заявил, что рассматривает возможность подготовить исковое заявление из-за неподобающего поведения бортпроводников «Аэрофлота», которые, по его словам, забыли передать посадочные талоны.

«Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty Free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании», — сообщили РИА Новости в «Аэрофлоте».

При этом, отметили в авиакомпании, пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения. «Далее Е. Шигапов попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал. По решению КВС (командира воздушного судна — ред.) пассажир был снят с данного рейса и передан полиции», — добавили в авиакомпании.

Задержка рейса составила более одного часа. По словам представителя «Аэрофлота», в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Шигапова к ответственности по статье 11.17 КоАП РФ. «Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров», — отметили в компании.