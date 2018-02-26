«Аэрофлот» перевел стрелки на диспетчеров

«Аэрофлот» нашел новую причину задержек своих рейсов — компания обвиняет в них авиадиспетчеров. Руководство перевозчика жалуется: с начала года из-за длительного ожидания в зоне над Москвой около 15% его судов прибыли в Шереметьево с опозданием, несмотря на благоприятные метеоусловия. Во ФГУП ГК по организации воздушного движения (ОрВД) считают, что «Аэрофлот» и Шереметьево при планировании рейсов просто не учитывают текущие инфраструктурные ограничения аэропорта, пишет «Коммерсант».

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев пожаловался главе Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП ГК по ОрВД Игорю Моисеенко на проблемы с задержками при посадке рейсов в Шереметьево. В письме (копия есть у “Ъ”) говорится, что с 11 января по 12 февраля 1,6 тыс. из 10,8 тыс. рейсов сели с опозданием из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку. Топ-менеджер указывает на «ненадлежащее векторение» самолетов, то есть проблемы с прокладкой маршрутов диспетчером, из-за чего пунктуальность рейсов «Аэрофлота» снизилась на 14,7%. Пребывание самолетов в зоне ожидания, подчеркивает Виталий Савельев, также увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета.

«Аэрофлот» опасается, что опоздания рейсов могут спровоцировать дополнительные проверки компании прокуратурой. Кроме того, она несет дополнительные расходы на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы. Если ситуация не изменится, «Аэрофлот» оставляет за собой право обратиться в суд. В компании подтвердили отправку письма.