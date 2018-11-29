«Аэрофлот» и «Якутия» подняли топливные сборы

«Аэрофлот» поднял топливный сбор второй раз за этот год. Повышение составило от 200 до 400 рублей, в зависимости от рейса. С 28 ноября топливный сбор на перелет эконом-классом из Москвы в Якутск составляет 3765 рублей, сообщили ЯСИА в кассе авиакомпании.

Сборы на внутренние рейсы выросли на 200 рублей, на международные — на 400 рублей в одну сторону. С учетом аэропортовых сборов, сумма сборов «Аэрофлота» за перелет по маршруту Москва-Якутск составит 4059 рублей. Окончательная цена билета зависит от даты перелета, класса обслуживания и прочих условий, уточнили в кассе авиакомпании. Отметим, что ранее «Аэрофлот» поднимал топливные сборы в июле.

Как стало известно ЯСИА, в эти же дни топливные сборы ввела авиакомпания «Якутия». Перевозчик подтвердил эту информацию, как сообщили ЯСИА в пресс-службе авиакомпании, с 26 ноября 2018 года «Якутия» ввела топливный сбор на внутренних рейсах в соответствии с экономически обоснованными тарифами. Сумма топливного сбора зависит от дальности маршрута и составляет от 750 рублей до 2000 рублей. При этом в компании подчеркивают, что в течение последних трех лет не производилось повышение тарифов, напротив, в апреле 2018 года было произведено снижение тарифов на 10% на внутриреспубликанских рейсах.

«В данный момент авиакомпания вынуждена компенсировать расходы в связи с существенным повышением цен на авиатопливо в республиканских аэропортах и аэропорту Якутска», — говорится в сообщении.

В авиакомпании «Полярные авиалинии» ЯСИА прокомментировали, что на текущий момент топливные сборы и тарифы остаются на прежнем уровне, но не исключили повышения в ближайшее время. При этом в авиакомпании заверили, что повышение будет минимальным: