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АЭБ проводит переоборудование банкоматов для приема и выдачи новых купюр

С 12 октября 2017 года Центробанк ввел в обращение банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Алмазэргиэнбанк с конца декабря прошлого года начал работу по приему и выдаче новых купюр в своих отделениях. С 26 января клиенты АЭБ могут снять наличность новыми денежными знаками в банкомате, расположенном в Якутске по адресу: Кирова, 28/1. 

«В данный момент настроены на прием новых банкнот 26 киосков самообслуживания, одновременно проходит тестирование банкоматов по работе с новыми купюрами. Буквально вчера проверку на выдачу денежных знаков успешно прошел один из наших банкоматов. Говорить о конкретных сроках массового перевода оборудования на прием-выдачу новых банкнот пока рано, так как это довольно сложный и затратный процесс, но, руководствуясь интересами наших клиентов, работы проведем максимально оперативно», — сообщили в управлении кассовых операций и инкассации Алмазэргиэнбанка.

Кроме того, клиенты финансового учреждения могут получить наиболее полную и достоверную информацию о новых денежных знаках в кассах и отделениях АЭБ – накануне там были размещены специальные информационные буклеты.

Напомним, массовый ввод в обращенияе новых купюр на всей территории России начался в декабре 2017 года. В соответствии с федеральным законом РФ от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» банкноты являются законным средством наличного платежа на всей территории РФ и обязательны к приему по нарицательной стоимости при осуществлении всех видов платежей.

Список киосков самообслуживания, прошедших прошивку:

г. Якутск, Кирова, 10, Премиум офис
г. Якутск, 202 м-н, 23 корп., МРИ ФНС
с. Намцы, ул. Чернышевского, 16, ДО Намцы
с. Тулагино, ул. Первомайская, 4
г. Якутск, ДО Ленина, 10, КСО №3
г. Якутск, ул. Севастопольская, 1/1А, Теплая остановка «м-н Соседи»
г. Якутск, ул. Автодорожная, 53/1, ТЦ «Емеян»
г. Якутск, ул. Октябрьская, 24, Автовокзал
г. Мирный, ул. Тихонова, 9, МФЦ
г. Якутск, ул. Лермонтова, 98, ТЦ «Прометей»
п. Усть-Нера, ул. Ленина, 25, строение 1
г. Якутск, пр. Ленина, 13а, Теплая остановка «Центральный»
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 24, ТЦ «Парадиз»
г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 42, м-н «Север»
г. Нерюнгри, пр. Ленина, 8, м-н «Панорама»
г. Нерюнгри, Больничный комплекс
г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, 15, «Якутуголь»
г. Якутск, ул. Кальвица, 14/5, УЛУРУ Молл
г. Якутск, ул. Белинского, 58, УЛК
г. Якутск, ул. Кулаковского, 42, ГУК
г. Якутск, ул. Дзержинского, 5А, Теплая остановка «ДЮСШ»
г. Вилюйск, ул. Мира, 21, ТЦ «Лайк»
с. Бердигестях, ул. С. Данилова, 14/1, ТЦ «Дэлэй»
г. Якутск, ул. Кулаковского, 6/2, Городская классическая гимназия
г. Якутск, пр. Ленина, 1, Головной-2
г. Якутск, ул. Пояркова, 16, ЯГНГ

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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
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