АЭБ предлагает перевести накопления на выгодный вклад «Зарплата плюс»

Алмазэргиэнбанк предлагает клиентам надежный и простой способ увеличить свои накопления, открыв сезонный вклад «Зарплата плюс», по которому была повышена процентная ставка.

«Банк предоставляет возможность перевести заработную плату, которая вам ежемесячно поступает на пластиковую карту, а также другие поступления на сезонный вклад «Зарплата плюс». Процентная ставка по нему была увеличена на 0,75%», — отметила директор департамента розничного бизнеса Анна Алексеевская.

По ее словам, для открытия вклада не нужно идти в офис, необходимо воспользоваться системой дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн».

Основные условия:

— Процентная ставка 5% годовых;

— Срок привлечения 181 день;

— Сумма первоначального взноса и неснижаемый остаток — 1 001,00 (Одна тысяча один) рубль;

— Капитализация не предусмотрена.

Установите ДБО «АЭБ Онлайн» и в несколько кликов получите возможность открыть вклад «Зарплата плюс». Средства со вклада можно снимать до неснижаемого остатка, а пополнять на своё усмотрение. Выплата процентов по вкладу производится в конце срока, путём зачисления на счет пластиковой карты клиента, которая открыта в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.

При досрочном полном или частичном истребовании вклада клиентом, а также в случае полного либо частичного списания средств с депозитного счета по вкладу по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в результате чего остаток средств на депозитном счете станет меньше неснижаемого остатка настоящий договор вклада прекращается, а проценты по вкладу пересчитываются по процентной ставке по вкладу «До востребования», действующей в банке на дату досрочного прекращения договора, исходя из фактического числа дней нахождения средств на депозитном счете по вкладу.

В случае не востребования вклада по истечении срока, дальнейшее хранение денежных средств осуществляется банком по вкладу «Пополняемый», действующим на момент пролонгации.

Более подробно с условиями вклада «Зарплата плюс» в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно ознакомиться по ссылке и в офисах банка.

АКБ «Алмазэргиэнбанк»АО, г. Якутск, пр. Ленина,1

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