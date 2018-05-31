АЭБ направил около 2 млн. руб. пострадавшим от паводка многодетным семьям и муниципалитетам

Сотрудники Алмазэргиэнбанка и его дочерних компаний собрали 1,3 млн. рублей для помощи многодетным семьям трех районов, пострадавшим в результате паводка. Также во время телемарафона «Всем миром», который состоялся 31 мая, заместитель председателя правления АЭБ Анатолий ТАБУНАНОВ в прямом эфире передал организаторам благотворительного мероприятия сертификат на сумму 500 тысяч рублей. Эти средства направят муниципалитетам Якутии на восстановительные работы по ликвидации последствий наводнения.

«Паводок нынешнего года, к сожалению, серьезно ударил по нескольким районам, многие люди лишились своего имущества, жилья. В этой сложной ситуации каждый пострадавший от разгула стихии не должен быть один на один со своей бедой. Активное участие якутян, трудовых коллективов и организаций в сборе помощи говорит о том, что для нас нет чужих проблем, что мы можем и умеем объединяться для поддержки наших земляков», — сообщил Анатолий Табунанов в эфире НВК «Саха».

По словам заместителя председателя правления, Алмазэргиэнбанк и его дочерние компании не могли остаться в стороне:

«Во-первых, мы начали сбор вещей и предметов быта для пострадавших. Также все сотрудники банковской группы перечислили свою однодневную зарплату: сумму, которая составила 1,3 млн рублей, мы направляем многодетным семьям Амгинского, Таттинского и Хангаласского районов. Кроме того, мы передаем в счетную комиссию телемарафона сертификат на сумму 500 тысяч рублей – это спонсорская помощь банка районам Якутии на восстановительные работы по ликвидации последствий паводка».

Напомним, в этом году от первой волны паводка на реках Якутии пострадали около 1,2 тысячи жилых домов в 37 населенных пунктах в 11 районах республики. Затопило дома более 4 тысяч человек. По предварительным расчетам региональных властей, предполагаемый ущерб составит более 1 млрд рублей.