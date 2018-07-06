АЭБ Капитал вручил ключи от квартир новоселам первого «умного дома»

Сегодня в 145-м квартале города Якутска, на улице Клары Цеткин состоялось торжественное вручение ключей жильцам 64-квартирного «умного дома», который построила дочерняя структура Алмазэргиэнбанка, компания АЭБ Капитал.

Торжество началось с церемонии обряда благословления – алгыс. Поздравить жильцов и компанию АЭБ Капитал пришла главный архитектор столицы Ирина Алексеева. В своем выступлении она отметила уникальный фирменный стиль компании, направленный на комплексное решение создания комфортной среды в городских районах. «Комфорт и уют, создаваемый для жильцов домов АЭБ Капитал, который уже сейчас ведет строительство объектов на 203 микрорайоне столицы, будет обязательно востребован населением города», — отметила главный архитектор.

Первый заместитель Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Валерий Великих позитивно оценил деятельность дочерней структуры республиканского банка и выразил уверенность, что строительная компания в состоянии совершить прорыв в деле строительства комфортного, современного жилья для населения республики.

Генеральный директор ООО «АЭБ Капитал» Игорь Борисов поблагодарил всех партнеров компании, подрядчиков, весь коллектив строителей за вклад в сегодняшнее событие: «Это первый завершенный объект компании в городе, но не последний, и он задает высокую планку для всей дальнейшей деятельности АЭБ Капитала».

Хочется отметить, что это первый в истории Якутии введенный в эксплуатацию дом с элементами «умного дома». В доме силами компании «Энергосберегающие технологии» произведены работы по диспетчеризации учета ресурсов и дистанционному управлению ключевыми узлами в каждой квартире. Так что вместе с ключами жители получили еще и «ключи» от систем управления своими квартирами. Кроме этого, в строительстве использованы фирменные технологии АЭБ Капитал: улучшенная штукатурка и стяжка, утепление и качественные материалы – это уже визитная карточка молодой строительной компании, сделавшей серьезную заявку на лидерство в качестве строительства.

Символический ключ от дома был вручен первым дольщикам дома — многодетной семье Владимира и Яны Васильевых, для которых компания сделала подарок – провела силами своих партнеров, Центра дизайна и ремонта при Строительном рынке столицы отделку их квартиры. Весь процесс дизайнерской отделки квартиры жители республики могли посмотреть в виде телецикла в эфире республиканского телевидения. Семья Васильевых выразила искренние слова благодарности и восторга в адрес исполнителей проекта и АЭБ Капитала.

С сегодняшнего дня можно дать отсчет компании АЭБ Капитал, как конкурентоспособной строительной фирме на рынке застройщиков, которая предлагает не только качество жилья, но и новые технологии!