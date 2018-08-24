«АЭБ Капитал» презентует жилые комплексы на ярмарке недвижимости

Дочерняя структура Алмазэргиэнбанка «АЭБ Капитал» представит на ярмарке недвижимости, которая состоится в субботу в Якутске, свои жилые комплексы.

Организаторами ярмарки «День счастливых квартир» являются сайт недвижимости www. agentscan.ru и строительная компания «АЭБ Капитал». Мероприятие стартует в 10.00 в центральном офисе Алмазэргиэнбанка по адресу: город Якутск, проспект Ленина, 1.

«Посетители смогут не только выбрать квартиру в одном из наших жилых комплексов, но и подать заявку на ипотеку от Алмазэргиэнбанка, получить консультацию специалистов. А специально для тех, кто забронирует жилье и в дальнейшем станет его обладателем, будут предоставлены ценные призы от ювелирного бренда Lucky Laika», — рассказал генеральный директор «АЭБ Капитал» Игорь Борисов.

На ярмарке недвижимости состоится розыгрыш. Победители станут счастливыми обладателями красивого сервиза в национальном якутском стиле от компании «Камелек», ювелирного набора от бренда Lucky Laika, подарочных сертификатов.