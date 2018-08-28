Администратор гостиницы попалась на отвлекающий маневр «клиента»

Администратор одной из гостиниц Якутска, находясь у стойки, считала выручку. В это время в здание вошел молодой человек и попросил ее показать комнату.

Мужчина изъявил желание поселиться на втором этаже. Женщина отложила конверт с деньгами в тумбочку и поднялась с постояльцем на второй этаж. Но все свободные комнаты не пришлись по вкусу клиенту и он, поблагодарив администратора за уделенное ему время, покинул гостиницу. Вернувшись обратно на свое рабочее место, женщина хотела продолжить подсчет денег, но конверта с деньгами в тумбочке не оказалось.

По факту хищения денежных средств в размере 18 000 рублей сотрудниками уголовного розыска второго отдела полиции г. Якутска задержаны 24-летний и 39-летний подозреваемые. Выяснилось, что, когда первый под видом постояльца отвлекал внимание администратора гостиницы, второй похитил конверт с деньгами. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 «Кража».