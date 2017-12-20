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Республика
19 декабря 2017, 20:50
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Административный штраф предпринимателю может быть заменён на предупреждение — прокуратура

Прокуратура Республики Саха (Якутия) продолжает серию публикаций, разъясняющих для предпринимателей права, обязанности и ответственность в различных сферах деятельности.

С 04.07.2016 в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена ст. 4.1.1, предусматривающая для субъектов малого и среднего предпринимательства возможность замены административного наказания в виде штрафа на предупреждение.

Данная норма предусматривает для лиц, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

Таким образом, обязательными условиями применения указанной нормы закона являются следующее:

  1. Предприниматель или юридическое лицо являются субъектом малого и среднего предпринимательства.

В силу статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным ч. 1.1 этой же статьи, хозяйственные общества, партнёрства, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства содержатся в Едином реестре Федеральной налоговой службы, размещённом на сайте www.rmsp.nalog.ru.

  1. Совершение административного правонарушения впервые.

ФНС России в письме от 08.12.2016 N ОА-4-17/23483@ «О направлении разъяснений» по данному вопросу предоставила следующие разъяснения.

При решении вопроса о квалификации действий лица по ст. 4.1.1 КоАП РФ необходимо руководствоваться определением повторности, которое приведено в п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ. Согласно указанной норме повторным совершением административного правонарушения признается совершение однородного административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 19.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10, однородными считаются правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена одной статьей Особенной части КоАП РФ.

В силу ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания и до истечения одного года со дня исполнения данного постановления.

Таким образом, при решении вопроса о применении в отношении лица ст. 4.1.1 КоАП РФ орган, рассматривающий дело, выясняет — привлекалось ли ранее это лицо к административной ответственности за однородное правонарушение, исполнено ли постановление о назначении лицу административного наказания, дату окончания исполнения указанного постановления, не прекращалось ли его исполнение, истек ли срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не пересматривались ли постановление о назначении лицу административного наказания и последующие постановления, связанные с его исполнением.

Если по результатам проведённой проверки выявлено несколько однородных административных правонарушений, но имеются критерии, указанные в ст. 4.1.1 КоАП РФ, то лицо, совершившее правонарушения, привлекается к ответственности в виде предупреждения за каждое из правонарушений.

  1. Нарушение выявлено в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Необходимо иметь ввиду, что статья 4.1.1 КоАП РФ не содержит запрета на применение указанной нормы при выявлении правонарушения, в том числе в рамках административного расследования (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 02.12.2016 N Ф03-5628/2016 по делу N А59-2071/2016, определение Верховного Суда РФ от 27.02.2017 N 303-АД16-21216 по делу N А59-2071/2016).

  1. Санкцией статьи КоАП РФ или закона субъекта РФ, предусматривающей ответственность за совершенное правонарушение, назначение административного наказания в виде предупреждения — не предусмотрено.
  2. В результате совершенного правонарушения отсутствует вред или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствует имущественный ущерб .

Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде означает возникновение такой ситуации, которая повлекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы они не были предотвращены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли лица, нарушившим обязательные требования.

  1. Административный штраф не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.3114.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.819.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.

 

В случае замены административного наказания в виде административного штрафа на предупреждение дополнительное административное наказание, предусмотренное соответствующей статьей КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, не применяется.

Замена административного наказания в виде административного штрафа предупреждением применяется, в том числе, в отношении работников индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Административное наказание в виде предупреждения выносится в письменной форме.

Правоприменительная практика на данный момент выработала следующие варианты оформления итоговых решений по делам об административных правонарушениях, в соответствии с которыми назначается наказание в виде предупреждения:

— «признать лицо виновным в совершении административного правонарушения и применить к нему меру ответственности в виде предупреждения»;

— «признать лицо виновным в совершении административного правонарушения и на основании ст. 4.1.1 КоАП РФ заменить административный штраф на предупреждение».

Если несмотря на наличие всех перечисленных условий орган административной юрисдикции по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении не применил положение ст. 4.1.1 КоАП РФ и назначил субъекту малого или среднего предпринимательства административный штраф, такое постановление предприниматель вправе обжаловать в порядке и сроки, предусмотренные КоАП РФ.

Прокуратурой республики в ходе проверки соблюдения Государственной инспекцией труда в Республике Саха (Якутия) законодательства при реализации возложенных полномочий установлены факты назначения отдельным субъектам малого и среднего предпринимательства при наличии оснований, предусмотренных статьями 3.4 и 4.1.1 КоАП РФ, административных штрафов в размере от 30 000 до 60 000 рублей.

На незаконные постановления Инспекции прокуратурой республики принесены протесты. По результатами рассмотрения протестов в постановления Инспекции внесены изменения — административные штрафы в размере от 30 000 до 60 000 рублей заменены хозяйствующим субъектам на предупреждения.

 

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии младший советник юстиции Жанна Протопопова

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