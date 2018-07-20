Административная комиссия Якутска провела рейд по несанкционированным торговым точкам

В Якутске продолжаются рейды по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности, а также размещению временных объектов без соответствующих разрешений по улице Труда.

18 июля состоялся рейд по ул. Труда в составе представителей Административной комиссии Якутска, ММУ МВД России «Якутское», Роспотребнадзора, налоговой инспекции и ГИБДД. Было отмечено, что на тротуарах улицы продавцы организовали торговлю овощами и фруктами. В ходе проверки было выявлено множество нарушений. Административная комиссия составила 10 протоколов по статье 6.9. «Кодекса об административных правонарушениях»РС (Я), предусматривающий штраф в размере до 50 тысяч рублей.

«Необходимо бороться с нелегальными предпринимателями, ведь они не только нарушают закон, но и подвергают опасности здоровье населения. Рейды будут проводиться регулярно, а улица Труда держится на особом контроле», — прокомментировал председатель Административной комиссии города Якутска Николай Габайдуллин.

В этот день сотрудниками полиции в ходе проверки документов был задержан иностранный гражданин, не проживающий по месту пребывания, что является нарушением статьи 18.8. часть 2КоАП РФ, в связи с чем он был доставлен в отдел для дальнейших разбирательств.

Представителем Россельхознадзора Петром Винокуровым было выдано три уведомления для составления протокола от трех физических лиц по статье 10.3. «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции», выходцами из Республики Казахстан. «Они все должны были предъявить сертификат, после подтверждения которого выдается российский сертификат, но они пренебрегают этим правилом», — пояснил Петр Кирсанович.

Егор Аммосов, заместитель начальника оперативного контроля прокомментировал: «Во время рейда проверили десять точек на соблюдение требований законодательства 54 ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Все точки принадлежат трем индивидуальным предпринимателям. Выявлено четыре нарушения, за каждый из которых для предпринимателя предполагается штраф в размере 10 тысяч рублей. Проверки устраиваем еженедельно, либо выезжаем по предварительным жалобам».

Также в этот день были выявлены водители большегрузного транспорта, у которых отсутствовали соответствующие документы. В итоге сотрудниками ГИБДД было составлено 5 протоколов по статье 12.6. часть 6 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств».