«Административка» на чиновника

Прокуратура г. Нерюнгри по обращению местного жителя провела проверку исполнения в администрации ГП «Поселок Чульман» законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в мае текущего года в администрацию ГП «Поселок Чульман» поступило коллективное обращение граждан по вопросу очистки территории по ул. Транспортная п. Чульман от обломков сгоревшего дома, строительного мусора, которое заместителем главы ГП «Поселок Чульман» надлежащим образом не рассмотрено, меры по восстановлению нарушенных прав граждан на благоприятные условия проживания не приняты, ответ по существу обращения в адрес заявителей не направлен.

В этой связи, прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении в отношении заместителя главы поселка административного производства по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений), по результатам рассмотрения которого виновное лицо мировым судьей судебного участка № 39 п. Чульман привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 000 рублей.