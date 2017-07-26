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Происшествия
26 июля 2017, 11:45
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Администрация Вилюйского района выдала квартиру, а потом пыталась ее отобрать

В рамках реализации республиканской программы переселения граждан из аварийного фонда жительнице г. Вилюйска была предоставлена квартира. Однако вскоре после заселения женщина получила уведомление от администрации района об освобождении квартиры.

Как выяснилось по результатам проверки прокуратуры, администрацией муниципального района было принято решение о замене выданной квартиры на другую, меньшую по площади.

Между тем, законные основания для выселения гражданки у администрации района отсутствовали.

В этой связи, прокуратурой района объявлено предостережение главе муниципального района «Вилюйский улус (район)» о недопустимости нарушений жилищного законодательства.

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