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15 марта 2018, 11:38
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Администрация Сунтарского улуса опровергает

В последнее время администрация Сунтарского улуса подверглась информационным ударам в разных электронных источниках. Авторы одной статьи заподозрили администрацию улуса в том, что без конкурса был куплен внедорожник за 3 миллиона рублей, который закреплен за главой улуса. Авторы другой статьи сообщили о том, что во время правительственного отчета в Сунтарском улусе были устроены пиры с развлекательными программами, которые обошлись бюджету в 600 тысяч рублей.
Обе статьи связаны с закупками, и в обеих отсутствуют хоть какой-то комментарий от администрации Сунтарского улуса.
Сегодня на официальном сайте Сунтарского улуса за подписью Управделами администрации МР Н.Е. ЕГОРОВА опубликованы опровержения, которые приводим без изменений.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

На одном из интернет-сайтов республики опубликована статья, в которой распространяются непроверенные и недостоверные сведения, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности администрации МР «Сунтарский улус (район)».
Считаем необходимым пояснить, что администрация МР «Сунтарский улус (район)» действительно не проводила конкурс на приобретение автомобиля, так как не покупала его.
В 2016 году внедорожник, закрепленный за главой улуса, попал в ДТП, в результате которого получил значительные повреждения. Автомашиной управлял молодой водитель, имеющий семью, маленького ребенка, которого не стали привлекать к ответственности.
С тех пор в парке администрации МР «Сунтарский улус (район)» не имеется автомобиля, закрепленного за главой улуса. В то же время, необходим транспорт для главы, деятельность которого предполагает регулярные командировки по улусу, а также выезды в Якутск. Учитывая стоимость авиабилетов, поездки на автомобиле являются более предпочтительными.
С учетом производственной необходимости, администрация МР заключила временный договор аренды автомобиля ТЛК-200, принадлежащего одному из предприятий Сунтарского улуса. Предприятие является отдельным юридическим лицом, имеет свой расчетный счет, на него не распространяются ограничения, связанные с покупкой автомобиля.
Если бы журналисты данного издания обратились за комментарием, проверили информацию, они бы знали, что администрация МР «Сунтарский улус (район)» не приобретала автомобиль для главы улуса на бюджетные деньги. Стало быть, неактуальны и домыслы на эту тему.

Управделами администрации МР Н.Е. ЕГОРОВ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

Администрация МР «Сунтарский улус (район)» опровергает недостоверные сведения, опубликованные на одном из сайтов о финансово-хозяйственной деятельности администрации МР «Сунтарский улус (район)».
Официально заявляем, что во время отчета правительства перед населением администрация района не проводила приемов делегации с проведением банкетов, тем более с культурно-­развлекательными мероприятиями. Питание и размещение члены правительственной делегации оплачивали самостоятельно.
24 января 2018 года администрация района действительно заключила два муниципальных контракта на организацию питания в рамках официальных мероприятий на районном уровне. Все закупки проведены в соответствии с действующим законодательством.
Мунципальные контракты с ИП Ващенко В.Н. и ИП Николаев В.В. предусматривают проведение нескольких представительских мероприятий во время культурных и деловых мероприятий в течение всего 2018 года. Несомненно, Сунтарский улус является одним из культурных центров республики. К нам на ысыах ежегодно приезжают гости из-за пределов республики, в том числе и из дальнего зарубежья. В рамках традиционного гостеприимства мы встречаем и угощаем гостей, прибывших на национальный праздник, знакомим счастью якутской культуры.
Администрация МР «Сунтарский улус (район) так же работает над инвестиционной привлекательностью района. Часть встреч с потенциальными партнерами предусматривают деловые обеды или ужины в рамках делового этикета.
Традиционно, в конце года мы чествуем лучших представителей профессий и общественников, проводим Елку Главы для лучших учеников и организовываем торжественное мероприятие с банкетом.
Таким образом, муниципальные контракты с ИП Ващенко В.Н. и ИП Николаев В.В., заключенные 24 января 2018 года, рассчитаны на представительские мероприятия в течение всего 2018 года.

Управделами администрации МР Н.Е. ЕГОРОВ

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Источник: https://mr-suntarskij.sakha.gov.ru/
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