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19 марта 2018, 9:50
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Администрация села присвоила деньги на пляж и дороги

Прокуратура Нюрбинского района совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) в рамках деятельности созданной при прокуратуре межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции провела проверку в администрации МО «Чукарский наслег».

По результатам проверки вскрыты факты расходования администрацией наслега средств местного бюджета на основании фиктивных договоров по обустройству населенного пункта (ремонт дорог, строительство моста, обустройство пляжа и пр.). В частности, установлено, что подрядные организации данные договоры фактически не подписывали, предусмотренные по ним работы не выполняли, денежные средства не получали.

По материалам совместной проверки Нюрбинским МРСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств на сумму свыше 260 тысяч рублей.

В настоящее время по делу ведется предварительное расследование, в рамках которого будет дана оценка остальным фактам хищения средств местного бюджета. Ход следствия контролируется прокурором района.

 

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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