Администрация Оленька работает в штатном режиме после пожара

Пожар в здании администрации Оленекского улуса потушен, а сотрудники вернулись на рабочие места. Об этом ЯСИА заявил первый заместитель главы района Иван Саввинов.
«Возгорание произошло в подсобном помещении. В данный момент ущерб устанавливается, однако можно сказать, что он минимальный. Люди работают в штатном режиме», — отметил Иван Савинов.
Напомним, 11 декабря, около девяти часов утра загорелось здание администрации Оленекского эвенкийского национального муниципального района. Здание частично разрушено, пострадавших нет.comments powered by HyperComments
Источник: ЯСИА. Автор: Николай Борисов, http://ysia.ru/glavnoe/administratsiya-olenka-rabotaet-v-shtatnom-rezhime-posle-pozhara/