Администрация Оленька работает в штатном режиме после пожара

Пожар в здании администрации Оленекского улуса потушен, а сотрудники вернулись на рабочие места. Об этом ЯСИА заявил первый заместитель главы района Иван Саввинов. «Возгорание произошло в подсобном помещении. В данный момент ущерб устанавливается, однако можно сказать, что он минимальный. Люди работают в штатном режиме», — отметил Иван Савинов. Напомним, 11 декабря, около девяти часов утра загорелось здание администрации Оленекского эвенкийского национального муниципального района. Здание частично разрушено, пострадавших нет. comments powered by HyperComments Источник: ЯСИА. Автор: Николай Борисов, http://ysia.ru/glavnoe/administratsiya-olenka-rabotaet-v-shtatnom-rezhime-posle-pozhara/

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