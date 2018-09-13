Администрация Нюрбинского района опровергает слова Афанасия Егорова

Бывший чиновник от журналистики Афанасий Агитович ЕГОРОВ пишет в своем фейсбуке:

Что-то разозлили меня сегодня. Звонок неожиданный поступил. Из Нюрбы. События давно минувших дней вспомнить заставил.А… Опубликовано Афанасием Егоровым Cреда, 12 сентября 2018 г.

Вскоре пришел официальный ответ:

Опровержение на информацию по вопросу выселения из МКД Кузакова 30

Многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Нюрба, ул. Кузакова 30 построен по целевой программе Правительства РС(Я) за № 71-р от 05.02.2013г., для реализации подпрограммы РС(Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы» и предназначался для безвозмездной передачи в Администрацию МО «Город Нюрба» ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) от 22 июля 2008 года N 590-З N 71-IV для последующего предоставления по договорам социального найма нуждающимся.

В 2015-2016 годы Администрация МР Нюрбинского района в нарушение Федеральных законодательств РФ заключила договора служебного найма на 13 квартир, которые были предназначены для граждан социальной категории, в том числе малоимущим, инвалидам и семей, имеющих детей инвалидов.

На основании Представления прокуратуры Нюрбинского района РС(Я) от 24 марта 2017г. № 172-2017 об устранении нарушений Федерального законодательства установлено, что распоряжением Правительства РС(Я) № 71-р от 05.02.2013г. распределена субсидия муниципальному району «Нюрбинский район» РС(Я) в размере 21 млн. 380 тысяч рублей на реализацию подпрограммы РС(Я) « Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы».

Негативным последствием является ущемление прав граждан социальной категории, в том числе малоимущих, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье социального использования.

Администрация в целях недопущения ущемления прав социальной категории граждан вынуждена была подать иски в Нюрбинский районный суд о выселении незаконно проживающих граждан, в настоящий момент гражданские иски удовлетворены в полном объеме (еще не вступили в законную силу).

Пресс-служба Администрации МР «Нюрбинский район».