Администрация и депутаты Жиганского района скорбят…

После тяжелой, продолжительной болезни безвременно ушла из жизни главный врач ГБУ РС (Я) «Жиганская центральная районная больница», Отличник здравоохранения РФ и РС (Я), Заслуженный врач РС (Я), Почетный гражданин Жиганского района ЗАХАРОВА Ольга Герасимовна… Не стало человека, большого патриота, много сделавшего для своего родного Жиганского района, человека, которого хорошо знают и уважают многие поколения жителей Жиганска.

Ольга Герасимовна родилась 19 января 1959 года в с. Жиганск Жиганского района.

После успешного окончания в 1985 году лечебного факультета Якутского государственного университета им. М.К.Аммосова, Ольга Герасимовна прошла интернатуру на базе республиканского противотуберкулезного диспансера по специальности «Фтизиатрия». После окончания интернатуры была принята врачом-фтизиатром Жиганского противотуберкулезного диспансера. С 1996 года по 2001 годы работала главным врачом Жиганского противотуберкулезного диспансера. С 2001 года по 2017 годы проработала бессменным главным врачом Жиганской ЦРБ.

Всю свою энергию, высокий профессионализм и знания внесла Ольга Герасимовна в социально-экономическое развитие Жиганского района. Многое было сделано в период работы главным врачом Жиганского района. При непосредственном участии были возведены крупные социальные объекты – 2-хтажное каменное здание стационара с поликлиникой в с.Жиганск, новое здание ФАП в с.Кыстатыам. И на основной работе и в общественной жизни, Ольгу Герасимовну всегда отличали трудолюбие, добросовестность, инициативность, принципиальность, умение довести начатое дело до успешного завершения, и это далеко не полный перечень тех качеств, за которые ее мы все ценили и уважали. Захарова О.Г. являлась депутатом наслежного Совета МО «Жиганский ЭНН», районного Собрания депутатов (Суглан) 1,2, 3 созывов МР «Жиганский НЭР».

Мы выражаем глубокое соболезнование мужу Евгению Афанасьевичу, детям Николаю и Анастасии, родным и близким, сплоченному коллективу Жиганской ЦРБ, которым руководила Захарова О.Г. все 16 лет, всем, кому она была дорога, и вместе с ними скорбим о невосполнимой утрате. Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.