Абыйский кошмар глазами очевидца

Из поста в инстаграм lubavazalina:

Эта солнечная фотография одной маленькой деревушки Сыаганнах в Абыйском районе Республики Саха (Якутия).

Глядя на нее трудно представить, какие испытания выпали на долю жителей этого села. Село названо именем озера, на котором оно стоит.

Но сегодня, 4 июня 2017 года, если вы окажетесь в этой деревне, то не найдете озера, потому что озеро и деревня стали единым целым…

Но начнем с самого начала.

Село Сыаганнах расположено в 170 км от районного центра Абыйского района. Транспортная система до центра улуса действует только в зимнее время. С весны и до следующей зимы оно полностью отрезано от внешнего мира. Вертолет за весь весенне-летне-осенний период может прилететь раза 3-4.

Зимой этого года Колымо-Индигирские районы прославились в метеосводке своей невиданной по времени пургой. Снег падал без перерыва больше месяца и выпало столько снега, что жители соседних домов не видели друг друга.

Люди звонили соседям и просили их откопать с внешней стороны, т.к. за ночь дверь наполовину заметало сугробом. В конце зимы высота снежного покрова в некоторых местах достигала 3-х метров. Можно было залезть на снежную гору и потрогать электрические провода руками. Все село превратилось в лабиринт.

Жители прокопали тропинки от своих домов до общественных мест и если кто-то оступался и проваливался в сугроб, то выбирался минимум полчаса, т.к. можно было упасть в снег по пояс. Окна в некоторых домах полностью были заметенными. В соцсетях есть много фотографий с той зимы.

Но ни один из жителей не пожаловался никому и никуда, т.к. приняли это явление природы как должное. В результате этой пурги пришлось забить лошадей, ведь, как известно, якутская лошадь сама добывает себе корм, выкапывая его из под снега.

Но лошадям раскопать такой сугроб было не под силу и они начали слабеть и худеть, много погибло, так и не выбравшись из-под снега… Так в Сыаганнахе не стало лошадей, которых разводили частные хозяйства… Прошла зима, наступил черед весны, которая за полярным кругом приходит поздно. Из-за обилия снега озера и реки до сих пор (на сегодняшний день) не вскрылись. Поздно начался и ледоход на Индигирке, только в начале июня.

Как обычно бывает с началом ледохода, испортилась погода, и 3 июня снова пошел снег. А ведь до похолодания началось потепление, из-за которого начал таять весь, выпавший за зиму, снег. Уровень воды в озере начал подниматься (а оно еще не растаяло!) и вода поползла вверх на деревню.

И жителям этой деревушки снова выпало очередное испытание. На этот раз с водной стихией, которая проникла в близко расположенные к озеру дома, и с каждым днем поднималась все выше и выше, затапливая вышестоящие дома и улицы.

На сегодняшний день осталась лишь центральная улица, по которой можно ходить. По остальным улицам люди передвигаются на лодках. Представьте себе, выходишь из дома, открываешь дверь и сразу садишься в лодку, чтобы сплавать в магазин за хлебом. И снова все терпеливо и стойко принимают как должное, ведь все понимают, что снег, падавший всю зиму, должен растаять. Да и не привыкли якуты жаловаться. Все держат в себе, мол, а что тут можно поделать?

Ладно, наводнение приняли как должное, но ведь температура понизилась, на улице пошел снег, так ведь и центральное отопление отключили с 1 июня! Эти люди, с трудом перенесшие суровую зиму, вынуждены в начале июня сидеть в сырых и холодных домах и ждать неизвестно кого или чего. Охотники, как обычно в это время уходившие на охоту, говорят, что нынче птиц очень мало..некуда им прилетать, все озера и реки до сих пор покрыты снегом.

И в лесу еще полным-полно снега примерно выше колена. Что начнется с приходом тепла и таянием этого снега, даже страшно подумать…Ни о каком сенокосе не может быть и речи, следовательно, весь оставшийся скот ждет та же участь, что и лошадей после суровой зимы. Большой вопрос, будут ли ягоды в лесу нынче…

Бедные люди, я даже не знаю, восхищаться их стойкостью и терпеливостью, доставшейся им от предков, или все’таки потрясти их как следует и крикнуть, ну пожалуйтесь же хоть кто-нибудь, может сидящие наверху обратят на вас внимание… 04 июня 2017 года