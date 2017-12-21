Абыйским матершинникам грозит административка

В Абыйском районе в отношении двух жителей поселка Белая Гора возбуждены дела об административном правонарушении за обоюдное оскорбление.

Прокуратура Абыйского района провела проверку по обращениям двух жителей п. Белая Гора об унижении чести и достоинства друг друга, выраженного в неприличной форме.

По результатам проверки и заключения судебно-лингвистического исследования установлено, что в высказываниях обоих заявителей произошедших в ходе ссоры в здании администрации МО «Поселок Белая Гора» содержатся выражения, относящиеся к ненормативной лексике, являющиеся ругательными, бранными, унизительными, презрительными, матерными, и которые оскорбляют и унижают честь и достоинство человека.

В связи с чем, прокуратура района возбудила в отношении граждан административные производства по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

В настоящее время административные материалы направлены для рассмотрения по существу в суд.