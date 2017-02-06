Абыйцы покупают теперь кефир и керчэх своего производства

Неизбалованные свежей молочной продукцией жители Заполярья по достоинству оценили новинку, которая в считанные минуты расходится с прилавков поселковых магазинов.

В новом цехе в рамках рабочей командировки в Абыйский улус побывала депутат Государственной Думы Галина ДАНЧИКОВА. Дело в том, что, будучи премьер-министром республики, Галина Иннокентьевна поддержала этот бизнес-проект муниципального образования по производству молочной продукции, крайне востребованной в отдаленном арктическом районе. Проект вошел в программу муниципальных инвестиционных проектов, получил государственную поддержку, и, несмотря на определенные сложности, доведен до логического завершения.

Галина Данчикова посмотрела производственное помещение, оборудование, продегустировала кефир и керчех. В беседе с коллективом она отметила, что с выходом на проектную мощность потребуется расширение производственных помещений, оснащение современным оборудованием, серьезно стоит подумать об упаковочном материале.

— Мы готовы решать поставленную Ил Дарханом стратегическую задачу по развитию местного производства, и будем ее решать в отдельно взятом Абыйском улусе, — сказала директор предприятия Екатерина ЧИРКОВА. — Планы у нас большие. Конечно, нам потребуется методическая помощь, нужно будет актуализировать бизнес-план, провести все расчеты. Надеемся, что в этом правительство нам поможет.

Галина Данчикова поддержала инициативу предпринимателей Абыя вывести на качественно новый уровень производство молочной продукции в арктическом районе. По мнению депутата, это не только обеспечение свежей продукцией северян, но и новые рабочие места, доходы населения, развитие местного производства.

Галина Данчикова отметила наметившуюся тенденцию сокращения уровня безработицы в северных и арктических улусах республики — с 9,1% в 2013 году до 8,5% в 2016 году. Только в прошлом году господдержку через различные финансовые механизмы, такие, как возмещение затрат на лизинг и модернизацию оборудования, процентов по привлеченным кредитам, электроэнергию, микрофинансирование и другие, получили 250 предпринимателей, занятых в сфере производства, на сумму 250 млн. рублей.