Абсолютные чемпионы Ысыаха Олонхо  

Дмитрий Акимов одолел всех лидеров, Сергей Фролкин стал двукратным, а Рустам Ксенофонтов – лучший силач Якутии.

Спортивную часть ысыаха открыли состязания по стрельбе из традиционного лука «Байанай бэлэ5э» на призы мастера спорта СССР Сергея Калачикова. Вместо красно-белой мишени участники стреляли по фигуркам зайца, утки и белки. Среди женщин за первое место на стрелковую линию вышли 14 спортсменок. В упорной борьбе титул абсолютной чемпионки завоевала Ольга Васильева из Верхневилюйского улуса, а серебряным призером стала Татьяна Шумилова из Вилюйска. Среди мужчин участие приняли 19 спортсменов, среди них несколько мастеров спорта. По итогам перестрелок самым метким стрелком признан Виктор Елисеев из Вилюйска, а вторым призером стал представитель Якутска Дьулустан Федоров.

После стрельбы дали старт мас-рестлингу. Абсолютный чемпионат был посвящен памяти чемпиона Игр Манчаары Степана Быкалырова. Помост своим присутствием украсили семеро мадьыны. Среди них почетный мастер спорта Анатолий Баишев, абсолютный чемпион республики и Ысыаха олонхо-2014 Сергей Фролкин, президент федерации мас-рестлинга Хабаровского края мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Рамиг Нуруев, который специально приехал в Якутск, чтобы улучшить технику в мас-рестлинге и заодно посетить летние праздники.

По воле жребия, начиная с первого же круга, началась интригующая схватка между опытными мадьыны Фролкиным и Баишевым, где в тяжелой борьбе со счетом 2:1 победу одержал Сергей. Успешно задав тон первой встрече, он дальше только утверждал свое лидирующее положение, и все свои встречи закончил с чистым счетом 2:0 в свою пользу. А второй лучший показатель у Анатолия Баишева.

В состязании летающих прыгунов на призы Василия Николаева среди мужчин победителем стал тренер РЦНВС им.В.Манчаары Иван Пестряков (Усть-Алданский улус). Среди девушек – Сайаана Михайлова (Кобяйский улус).

На поле хапсагая в этот день происходили немыслимые сенсации. Вилюйчанин Дмитрий Акимов одолел таких лидеров, как Увар Тимофеев, Николай Николаев и Семен Семенов. И все это сопровождалось опасными для его соперников зрелищными проходами в ногу. Заслуженную победу Акимова земляки отметили достойно. Вместе с денежной премией в размере 30 тысяч рублей ему вручили ключи от новенького мотоцикла. Чемпионат был проведен на призы заслуженного работника физической культуры и спорта, мастера спорта РС(Я) Леонида Николаева.

Первый день спортивных соревнований закрыли двумя этапами силового национального многоборья среди мужчин на призы заслуженного тренера РС(Я) мастера спорта по борьбе хапсагай, мастера спорта по мас-рестлингу, почетного гражданина Вилюйского улуса Ивана Евсеева. Так, на буксировке саней, а на деле микроавтобуса марки УАЗ весом 3,5 тонны лучший результат принадлежит Рамигу Нуруеву – 29 сек. 28. Во втором этапе «Бүлүү тааhын көтөҕүү» своей скоростью и силой отличился Рустам Ксенофонтов. Полосу препятствий он прошел за 21 сек. 75.

На второй день спортсмены состязались по трем видам: балаҕан нөҥүө таас быраҕыы, бэрэмэдэйдээх сүүрүү, Лобоой тааһын көтөҕүү. По итогам пяти видов победу одержал трехкратный победитель турнира «Эр Бэрдэ», рекордсмен по переноске камня Күүстээх Уйбаан известный силач Рустам Ксенофонтов (Сунтарский улус) и стал хозяином универсального квадроцикла. Второе место занял мастер спорта РС(Я) по мас-рестлингу Михаил Гоголев (Усть-Алданский улус), третьим призером стал Эрчим Баппагай (Верхневилюйский улус).