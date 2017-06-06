Абсолютному чемпиону Игр Манчаары – табун лошадей!

Победителю абсолютного первенства Игр Манчаары гарантированы не только признание народа, вечная слава, но и табун кобылиц! О чем еще может мечтать настоящий якутский мужчина?!

Об этом сообщил исполнительный директор федерации борьбы хапсагай Алексей МОСТАХОВ.

Сегодня между организаторами и главами улусов идут переговоры. Свое согласие на предоставление кобыл дали главы двадцати улусов, а имена участников пока не разглашаются. И даже жеребьевка держится в строжайшем секрете, все условия вы узнаете на месте проведения. Известно, что спортсмены вступят на ковер в сопровождении глав своих улусов, полностью покрытые медвежьей или волчьей шкурой.

По положению с каждой победой спортсмен «перечисляет на свой счет» новый трофей – кобылу. Таким образом, к финалу спортсмены подходят с энным количеством кобылиц и с двух сторон они должны оставить на суперприз добрую половину. Например, если у финалиста восемь побед, то соответственно у него на счету восемь кобылиц, в итоге он оставляет себе четыре, а еще четыре дает на суперприз. В конце один из победителей срывает щедрый куш, а второй призер остается со своей половиной.

А теперь перейдем к правилам. Внешний (основной) круг ковра представляет собой 9 метров. Спортсменам дают минуту, если в течение этого времени не будет приема, то они автоматически переходят во второй круг, диаметр которого равен семи метрам, здесь даются две минуты. Если нет падения, то спортсмены переходят в третий круг ковра, размер которого пять метров, здесь даются три минуты на выполнения приема.

Напомню, соревнования по борьбе хапсагай пройдут 8-9 июля на главном стадионе.

Источник: Саина ШЕЛОМОВА.