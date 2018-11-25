Абсолютное превосходство. Все якутские мадьыны вышли в финал второго дня

Константинов, Ноговицын, Попов и Фролкин будут бороться за золото чемпионата мира

Родоначальники мас-рестлинга, представляющие на III чемпионате мира мужскую сборную команду России, продолжают радовать своих болельщиков яркими победами на помосте турнира.

Во второй день соревнований Сергей Константинов (70 кг), Дьулустан Ноговицын (80 кг), Дмитрий Попов (105 кг) и Сергей Фролкин (свыше 125 кг) не нашли себе равных на пути к финалу. Более того, все свои схватки якутские мадьыны завершили со счетами 2:0.

Трехкратный чемпион Якутии, чемпион России и обладатель Кубка мира Сергей Константинов не испытал никаких проблем в схватках со своими противниками. Поочередно он победил Андрея Раковца из Латвии, Штефана Спрох из Сербии, Кудайназара Алимова из Кыргызстана и бразильца Антонио Клейтона. В финале против якутского мадьыны выйдет Бекхан Амуралиев из Кыргызстана.

В весовой категории до 80 кг было представлено наибольшее число участников на чемпионате. Всего за медали турнира вышли бороться 26 спортсменов из разных стран мира. Но и здесь чемпион России Дьулустан Ноговицын также выиграл все свои поединки за явным преимуществом. В первом круге перетянул он бразильца Диего да Силву Полита, во втором круге справился с Ованесом Давтяном. В третьей схватке также с классическим счетом 2:0 россиянин оказался сильнее финского мадьыны Янти Юха Веса, который прославился на весь мир своей оригинальной татуировкой на якутском языке «Хаhан да бэринимэ». В четвертом круге венгр Марк Пал также пал перед натиском Дьулустана Ноговицына (0:2). В финале якутский фаворит встретится с узбекским спортсменом Хунсутдином Элиевым.

Победитель первого чемпионата мира, двукратный чемпион России и обладатель Кубка мира, двукратный чемпион «Игр Манчаары» Дмитрий Попов также уверенно шагнул в финал чемпионата мира. В схватке за золотую медаль ему будет противостоять мощнейший атлет из Кыргызстана Кейтибек Атайбек Уулу, который также завершил все свои схватки очень уверенно. Пожалуй, финал между Поповым и Атайбеком станет одним из самых ожидаемых во второй день соревнований. Добавим, что на пути к финалу Дмитрий Попов провел три победные схватки. Он одолел Сергея Трофименко из Узбекистана, Намхая Батдорж из Монголии, а также в полуфинале оказался сильнее Ховсепа Мурадяна из Армении.

В схватке супертяжеловесов (свыше 125 кг) трехкратный чемпион России, обладатель Кубка мира, 4-хкратный чемпион Якутии Сергей Фролкин в трех проведенных схватках никого из соперников не почувствовал. В первом круге, 142-килограммовый атлет из Томпонского улуса победил Золтана Сибрак из Венгрии. Во второй схватке Фролкин дважды перетянул бразильского силача Рикардо, а в полуфинале вырвал победу у опытного 49-летнего Антанаса Абрутиса из Латвии. В финале якутянин поборется за золото чемпионата мира с Ласло Бласко из Венгрии.

Финальные поединки за бронзовые и золотые медали пройдут сегодня в 16:40 ч.

Фото Sportyakutia.ru