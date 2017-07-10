Абитуриент-2017: завершается прием заявлений на программы бакалавриата, специалитета по результатам вступительных испытаний

Сегодня, 10 июля, завершается прием документов от поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Северо-Восточным федеральным университетом, сообщают в Центральной приемной комиссии СВФУ.

«До 17:00 часов сегодняшнего дня принимаются документы на очные, очно-заочные и заочные бюджетные места и на очное платное обучение по программам бакалавриата и специалитета по результатам вступительных экзаменов, которые вуз проводит самостоятельно», – отметила специалист центральной приемной комиссии Любовь Саввинова. По состоянию на 9 июля, на данные формы обучения от абитуриентов поступило 7 894 заявления.

«На бакалавриат и специалитет по результатам вступительных экзаменов могут поступить выпускники ссузов и школ, сдающие дополнительные творческие или профессиональные экзамены при наличии в перечне вступительных испытаний. В головном вузе тестирования и собеседования будут проводиться с 11 июля по 23 июля. Первый экзамен традиционно пройдет по русскому языку после консультации 12 и 13 числа», – поделилась сотрудник ЦПК СВФУ.

Напомним, что 27 июля будет опубликован первый пофамильный список лиц, успешно прошедших вступительные испытания и рекомендованных приемной комиссией к зачислению. А официальный приказ о зачислении в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и специалитета по результатам вступительных испытаний выйдет в начале августа.

Прием заявлений от поступающих на бюджетные места по результатам ЕГЭ продлится до 26 июля. Документы принимаются в главном учебном корпусе СВФУ по адресу: город Якутск, Кулаковского, 42. С правилами приема можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ.