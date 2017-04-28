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28 апреля 2017, 7:33
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 Абитуриент-2017: В СВФУ будут выпускать магистров, готовых к управлению транспортными ссузами

На базе автодорожного факультета СВФУ реализуется междисциплинарное направление магистратуры по профессиональному обучению профиля «Организация и управление инженерно-техническим образованием». Как сообщают в учебном подразделении, в вузе будет вестись подготовка магистров, способных руководить средне-специальными учебными заведениями технической направленности.

«С интенсивным развитием дорожной отрасли в Якутии растет востребованность рабочих среднетехнических специальностей, а для грамотного управления колледжами и техникумами, где ведется их подготовка, необходимы квалифицированные управленцы, обладающие навыками технических и транспортных профессий», – считает руководитель программы обучения, профессор кафедры машиноведения автодорожного факультета Петр СТЕПАНОВ.

Профессор отмечает, что руководить профильными образовательными учреждениями должен специально обученный профессионал, разбирающийся как во всех тонкостях менеджмента образования, так и в преподавании технических и транспортных дисциплин. «Наши выпускники смогут правильно регулировать учебный процесс, преподавать в средне-специальных учебных заведениях, организовать и управлять автошколами», – делится Петр Степанов.

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по магистратуре «Профессиональное обучение» профиля «Организация и управление инженерно-техническим образованием» в этом году выделено шесть мест. Срок обучения – два года. С программой вступительных испытаний для поступления на программы магистратуры можно ознакомиться здесь.

Добавим, что новое направление реализуется в рамках создания стратегической академический единицы (САЕ) в вузе «Институт транспорта» при автодорожном факультете. В федеральном университете в 2017 году по программам создания САЕ объявлен прием по 15 направлениям магистратуры.

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Источник:  Александра КУРЧАТОВА, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета
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