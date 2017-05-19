Абитуриент-2017: в СВФУ будут готовить руководителей инновационными процессами

В Северо-Восточном федеральном университете по новому направлению магистратуры «Инноватика» будут готовить управленцев инновационными процессами. Как сообщают в Институте математики и информатики СВФУ, форма обучения по экспериментальному направлению будет заочной.

По информации руководителя программы, доцента Института математики и информатики СВФУ Светланы Павловой, программа позволяет овладеть не только экономическими знаниями, но и хорошей технической подготовкой с углубленным изучением иностранных языков. «Инновационный процесс – это процесс последовательного превращения идеи в товар. Сама эта последовательность включает в себя элементы инициации, реализации инновации, производство, инновационную деятельность и ее продвижение, маркетинг, оценку экономической эффективности. И именно наши выпускники будут обладать соответствующими компетенциями, включающими в себя научные исследования и конструкторские разработки в этой области», – рассказала она.

По мнению Светланы Павловой, управленцы инновационными процессами будут востребованы не только как менеджеры-организаторы хозяйственной деятельности, но и как предприниматели-новаторы в различных отраслях экономики. Магистры смогут трудоустроиться в органах государственного управления, финансовых структурах, в организациях реального сектора экономики и образовательных учреждениях.

Срок обучения по направлению магистратуры «Инноватика» составляет два года и шесть месяцев. Для поступления необходимо пройти профильное собеседование, включающее в себя ответы на вопросы по направлению подготовки магистра в устной форме, а также предоставление реферата или научной статьи абитуриента по программе магистратуры с последующим обсуждением темы исследования. С перечнем программ подготовки магистратуры СВФУ можно ознакомиться по ссылке.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=984&ELEMENT_ID=73454