Абитуриент-2017: в Северо-Восточном федеральном университете будут готовить магистров по юрислингвистике

В Северо-Восточном федеральном университете будут готовить магистров-филологов – специалистов по судебной лингвистической экспертизе на базе филологического факультета СВФУ по междисциплинарному направлению «Филологическое обеспечение экспертно-правовой деятельности».

По словам руководителя магистерской программы, доцента кафедры русского языка ФЛФ Марфы Тарабукиной, направление подготовит специалистов на стыке двух дисциплин – лингвистики и права. «Магистры по окончании смогут работать экспертами в области лингвистической экспертизы текстов разного направления. Это будут специалисты, работающие с материалами, связанными с решениями судебных органов, экспертами рекламных текстов или языка средств массовой информации разных стилей и направленностей», – разъясняет она.

Доцент подчеркнула востребованность магистров-юрислингвистов. «Лингвистика присутствует во многих сферах общественной жизни. Как показывает судебная практика, существует немало судебных дел, связанных с защитой чести и достоинства деловой служебной репутации, или где рассматриваются элементы экстремизма и пропаганды насилия. В таких случая судебные органы всегда привлекают профессионалов в области лингвистической экспертизы», – говорит Марфа Тарабукина. Она отмечает, что подобный анализ должен проводиться только узконаправленными специалистами, обладающими знаниями в сфере взаимоотношения языка и права.

Академический курс, охватывающий дисциплины по логическим аспектам теории текста, информационным технологиям в филологии, психолингвистике и лингвокультурологии, процессам юрислингвистики, и методам анализа конфликтного текста будут вести профессора и преподаватели филологического и юридического факультетов СВФУ. Основной базой практик выступит Следственное управление МВД по Якутии и Консалтинговый центр лингвистической экспертизы текста СВФУ. «Важно, чтобы будущие эксперты наработали широкую практическую базу и получили разносторонние глубокие знания», – говорит руководитель программы Марфа Тарабукина.

Срок освоения специализированной образовательной программы «Филологическое обеспечение экспертно-правовой деятельности» составляет два года, желающие должны будут пройти профильное собеседование. С перечнем других магистерских программ и расписанием проведения вступительных испытаний можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ.