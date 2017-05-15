Абитуриент-2017: СВФУ примет абитуриентов по 10 направлениям СПО

фото: Мичил ЯКОВЛЕВ / из архива редакции корпоративных медиа СВФУ

В Северо-Восточном федеральном университете по программам среднего профессионального образования в колледже технологий и юридическом колледже в 2017 году будет осуществляться набор по 10 направлениям подготовки, где выделено 60 бюджетных мест. Об этом сообщают в Центральной приемной комиссии СВФУ.

Прием на обучение по программам СПО СВФУ проводится без вступительных испытаний по среднему баллу аттестата о среднем общем образовании. «Поступление в учреждения среднего профессионального образования является альтернативным путем к получению высшего образования, если у выпускника не очень высокие баллы по ЕГЭ, – считает специалист Центральной приемной комиссии СВФУ Эдуард КОЛОСОВ. – Отучившись два года и сдав внутренние вступительные испытания, выпускники ссузов получают шанс поступить на специалитет или бакалавриат без сдачи единого госэкзамена. Главное – проявить настойчивость и целеустремленность».

По информации Центральной приемной комиссии СВФУ, в прошлом году наибольшей популярностью среди абитуриентов пользовались направления строительства и эксплуатации зданий и сооружений колледжа технологий СВФУ, где было принято 299 заявлений от абитуриентов и право и организация социального обеспечения юридического колледжа – 249 заявлений. «В целом, изменилось отношение к среднему образованию. Обучение в ссузах дает молодым людям опробовать свои возможности в различных сферах, удостоверится в выборе своей профессиональной деятельности», – говорит Эдуард Колосов.

На 2017-2018 ученый год в средних профессиональных учебных подразделениях СВФУ выделено 60 бюджетных мест и 103 места по договорам об оказании платных образовательных услуг. Срок начала приема документов – 19 июня. С перечнем программ обучения можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии СВФУ.