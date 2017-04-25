Абитуриент-2017: СВФУ будет выпускать магистров для лесной отрасли

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В Северо-Восточном федеральном университете начинается реализация новой магистерской программы «Биология» по профилю «Мерзлотное лесоведение», для которой выделено шесть бюджетных мест. Как отмечают в Институте естественных наук СВФУ, новый набор магистров биологов с экономическими навыками будет осуществляться в рамках создания стратегической академической единицы «Экосистемы Севера».

Направление магистратуры по мерзлотному лесоведению открыто при содействии Департамента по лесным отношениям РС(Я) с целью подготовки специалистов, которые смогут работать в области лесного хозяйства. «Это очень востребованная специальность, ведь одним из приоритетных направлений развития Дальневосточного федерального округа является устойчивое развитие лесов региона. Лесное хозяйство представляет огромный раздел экономики, я уверен, что наши выпускники смогут реализоваться в этом направлении», – говорит заместитель директора по научно-исследовательской работе Института естественных наук СВФУ Василий Колодезников.

Он подчеркнул, что магистратура имеет прикладной характер и магистранты будут привлекаться к исследованиям, проводимых учеными ИЕН. «Академический план включает широкий перечень экономических дисциплин. Магистранты будут изучать не только биологию и мерзлотоведение, но и лесоведение в аспекте экономики», – разъяснил Василий Колодезников.

При приеме на обучение в магистратуру СВФУ учитываются индивидуальные достижения поступающих, подтвержденные документально, – баллы за них включаются в сумму конкурсных баллов. На бюджетные места на конкурсной основе могут претендовать только бакалавры и лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист». С правилами приема можно ознакомиться на странице Центральной приемной комиссии СВФУ.

Добавим, что развитие магистерских программ является одной из приоритетных задач СВФУ. В вузе ежегодно увеличивается количество магистерских программ. В 2016-2017 учебном году в университете осуществляется подготовка по 37 направлениям подготовки, в рамках которых реализуется 120 магистерских программ, в том числе 36 новых программ.