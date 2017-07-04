Абитуриент-2017: специальность социолога пользуется спросом у выпускников школ

В Северо-Восточном федеральном университете продолжается приемная кампания. Финансово-экономический институт федерального университета имени М.К. Аммосова приглашает абитуриентов выбрать очную программу бакалавриата по достаточно новому направлению социологии. В этом году ведется четвертый набор подготовки.

«Общественное мнение, качество функционирования общественных институтов, настроений и трендов – вот чем занимаются социологи. Они же изучают, как люди действуют в различных социальных ситуациях и почему возникают конфликты, – поясняет заведующий кафедрой социологии и управления персоналом ФЭИ, кандидат экономических наук Анна Михайлова. – В процессе обучения можно начать работать с первого курса. Начинающих социологов охотно привлекают на «полевые» работы, они могут нарабатывать опыт в качестве интервьюеров».

Социологи работают в службах коммерческих предприятий и в государственных органах любого уровня. Их задача – проведение социологических исследований различных уровней и типов: они разрабатывают задачи исследования, руководят сбором информации, анализируют полученные данные. Из прикладных сфер больше всего социологи востребованы в маркетинге в организациях всех форм собственности, информируют на кафедре. Выпускники могут работать в исследовательских центрах, устраиваются аналитиками, маркетологами, политтехнологами, специалистами в PR-агентствах, преподавателями.

Кроме того, у выпускников достаточно распространен вариант работы по контракту, также многих молодых людей привлекает фрилансерство. Диплом бакалавра по социологии позволяет работать удаленно, а удаленная работа позволяет самостоятельно руководить процессом, распоряжаться временем и объемом работы.

В плане требований эксперт отмечает следующее – «социологи должны иметь яркое воображение, образное мышление, склонность к творчеству, гибкость чувств и коммуникативные навыки». Кроме теоретических основ, студенты изучают принципы соотношения методологии и методов социологического познания, осваивают методологию, методику и технику проведения социологического исследования.

Прием выпускников школ ведется по результатам ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию, а выпускники с дипломом среднего профессионального образования поступают по результатам письменного теста по обществознанию. По окончании баклавриата можно поступить в магистратуру и аспирантуру по социологии и социологическим наукам. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Центральной приемной комиссии.