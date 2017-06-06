Абитуриент – 2017. Почувствовали серьезность нового шага

Мы заканчиваем школу. Остались считанные дни. Прозвенел последний звонок, начались экзамены. Мы подходим к финалу особого этапа. Для нас скоро откроется дверь в новую, самостоятельную жизнь. Наступает сложное и ответственное время выбора жизненного пути, профессии, которая определит наш социальный статус в будущем.

Чтобы помочь нам в выборе профессии, чтобы мы почувствовали серьезность этого шага, чтобы мы окунулись в новый для нас статус абитуриента, педагоги нашей школы провели для старшеклассников коммунарские сборы «Абитуриент».

Почему именно коммунарские сборы? Потому что для многих учащихся нашей школы это знакомое и популярное мероприятие, так как у нас действует педагогический отряд «Окрыленные мечтой», члены которого постоянно проводят сборы не только у себя в школе, но и в других школах улуса. В первую очередь, ребят привлекает атмосфера, царящая на сборах, где можно быть самим собой и тебя все будут понимать и принимать именно таким. Во-вторых, знания, которые ты получаешь, действительно пригодятся в жизни: это и умение общаться, работать в команде, разрешать конфликты, воспитание в себе лидера-организатора и многое другое. В-третьих, можно найти много друзей, единомышленников. Стиль и тон отношений, разнообразные способы коллективной организации деятельности – ученик оказывается в совершенно новой, дружеской для него обстановке.

В сборах приняли участие 50 учащихся, 17 педагогов. Программа сборов включала различные коллективные дела, мастер-классы, тренинги, интеллектуальные игры и творческие задания.

Сбор начался с коллективного творческого дела — показать визитку «Учеба – наш главный труд». Этим делом умело руководила Попова Айна Кимовна, руководитель нашего педотряда, замдиректора по воспитательной работе. Как только справились с этим нелегким заданием, замдиректора по НМС Лаптева Я.А. нам вручила аттестаты об окончании школы и сертификаты. Разве такое возможно? — спросите вы. Да! Все было как по-настоящему.

И начались «абитуриентские» хлопоты. Социально-психологической службой школы было проведено групповое и индивидуальное профконсультирование с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения.

На первом этаже школы работали «приемные комиссии» ССУЗов, ВУЗов и даже ЦЕНТРВУЗов. Мы приходили сдавать документы в выбранные и рекомендованные учебные заведения. Члены приемной ознакомили с правилами приема, объясняли нам, какие экзамены должны быть сданы, проходные баллы и много другой полезной информации, например, каких документов не хватает. И мы бегали, добирали документы. Оказывается, сбор и сдача документов это достаточно сложное дело.

Далее начался этап «Ректорская проверка». Учителя проводили консультации, давали мастер-классы. Особенно нам запомнились дебаты по решению ситуационных задач, которые прошли под руководством учителя истории Борисейко О.М.

И вот наступил момент зачисления в выбранное учебное заведение. Было даже легкое волнение – поступил ли я?

В конце дня учителя провели Урок Мудрости: Найданова С.В., Егорова М.А., Алексеева А.Е., Сертюкова В.Е., мы задумались над сложностью мира человеческих отношений. Как сложно ориентироваться в собственных чувствах и чувствах людей, которые тебя окружают. Мудрые слова и мудрые высказывания… Любовь, красота, душа – это именно те слова, которые должны освещать человеку путь.

6 часов пролетели на одном дыхании, это объясняется тем, что все задания были полезны и интересны. Завершающим этапом сборов стала рефлексия «Свечка», в котором мы с удовольствием делились впечатлениями.

За короткое время участники успели тесно сплотиться друг с другом. Мы увидели наших учителей с «другой стороны», стали лучше понимать друг друга. Также мы получили массу позитивных эмоций и хороший настрой на дальнейшую работу.

Анна ЕГОРОВА,

ученица 11 класса Нижне-Бестяхской СОШ № 1.