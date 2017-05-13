Абитуриент-2017: почему в Якутии физику сдают все меньше выпускников?

В Северо-Восточном федеральном университете обсудили вопросы совершенствования физического образования и расширения сотрудничества между профильными вузами. Выездное заседание Пленума Федерального учебно-методического объединения по направлению «Физика и астрономия» в области математических и естественных наук впервые состоялось на базе СВФУ 5 мая.

Министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров отметил, что в условиях глобальной конкуренции «физико-математическое образование является именно той основой, на которой России нужно конкурировать в мировом экономическом пространстве». «Якутия стремится внести свою лепту в развитие физико-математического образования. То, что мы провели совместно с СВФУ Азиатскую физическую олимпиаду, свидетельствует об этом».

Министр подчеркнул о понижении среднего балла ЕГЭ в сравнении с предыдущими годами и о необходимости для решения этой проблемы постоянного повышения квалификации учителей, а также заострил свое внимание на востребованности новых специалистов. Говоря о кадровом обеспечении, он отметил о наличии вакансий учителей физики в Вилюйском, Булунском, Жиганском, Сунтарском, Нюрбинском и Усть-Алданском районах.

Модератор круглого стола, заведующий кафедрой теоретической физики Физико-технического института СВФУ Юрий Григорьев сообщил, что средний показатель ЕГЭ в 2016 году по физике был 47,3 баллов, в то время как средний балл для поступления на физико-технический институт составил отметку 65 баллов. «Физика находится на втором месте после обществознания по количеству сдающих ЕГЭ. Такой рейтинг говорит о сложности предмета, характеризует усилия школьников по ее усвоению в сравнении с усилиями по изучению других предметов», – подчеркнул он.

Директор физико-технического института Надежда Саввинова сообщила, что взращивание конкурентоспособных специалистов является основной миссией федерального университета. «Мы работаем над привлечением и закреплением молодежи в сельской местности для обеспечения устойчивого социально-экономического развития республики. Немаловажен вопрос вовлечения молодых людей в выполнение исследований и реализацию инновационных разработок», – сказала она.

По данным учебного подразделения из 708 студентов ФТИ в научно-исследовательской деятельности задействовано 58% учащихся. «Физическое образование – это стратегический ресурс инновационного развития России в условиях ее модернизации. Для достижения стратегической цели физико-технический институт должен стать центром физического образования. На базе СВФУ мы должны создать образовательный кластер подготовки специалистов по приоритетным направлениям науки, технологий и техники для обеспечения опережающего развития Дальневосточного региона в целом», – заявила она.

В работе круглого стола приняли участие ученые Московского государственного университета, Московского физико-технического института, Казанского федерального университета, Южного и Уральского федеральных университетов, Омского, Томскомского, Челябинского, Тверского, Оренбургского государственных университетов, а также президент Азиатской физической олимпиады господин Квек Леонг Чван, преподаватели и директора республиканских школ.

Мнение заведующего кафедрой методики преподавания физики Физико-технического института СВФУ Натальи Соловьевой о ЕГЭ по физике в Якутии можно прочитать на сайте «Наш университет_онлайн».

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=984&ELEMENT_ID=72995