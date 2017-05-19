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19 мая 2017, 22:22
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Абитуриент-2017: до начала приема документов от абитуриентов остался ровно месяц

Ровно через месяц – 19 июня стартует приемная кампания Северо-Восточного федерального университета. В этом году вуз планирует принять новых студентов на 1 979 мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры по 163 направлениям.

Подать документы в приемную комиссию нужно до 26 июля включительно. Исключение составляют программы СПО – они сдают до 10 июля, а также направления магистратуры – до 20 июля. У выпускника есть возможность выбрать нужную ему профессию: он вправе участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и  направлениям подготовки.

«Наибольшее количество мест в этом году по направлениям бакалавриата и магистратуры «Техносферная безопасность» горного института, где выделено 57 и 19 мест, а также в медицинском институте – 95 мест по программе лечебного дела», – сообщает специалист Центральной приемной комиссии СВФУ Эдуард Колосов.

В этом году абитуриент, имеющий результаты Единого государственного экзамена по трем предметам более 170 баллов, получит 58% скидку на оплату обучения в СВФУ. «По бакалавриату и магистратуре количество коммерческих мест увеличилось примерно в два раза в сравнении с прошлым годом. Это связано с открытием новых экспериментальных направлений.  На бакалавриат и специалитет на платные места будут приняты 771 и 59 студентов, в магистратуру смогут поступить 553 желающих», – говорит Эдуард Колосов.

Спортивный разряд, аттестат с отличием, победа или призовое место на олимпиадах из тех, что не дают особого права при поступлении, – все это может добавить абитуриенту до 10 баллов, сообщают в приемной комиссии СВФУ. «Также правом льготного поступления могут пользоваться сироты, инвалиды и военнослужащие-контрактники, причем их количество не должно превышать 10% от общего количества по выбранному направлению. Квота мест для лиц с особыми правами для поступления на программы магистратуры не предусмотрена»,  – комментируют в ЦПК.

На 2017-2018 учебный год Северо-Восточный федеральный университет будет осуществляться набор по 139 магистерским программам и 163 направлениям бакалавриата и специалитета. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=73936

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Источник: СВФУ.
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