Абитуриент-2017: 11 июля в СВФУ стартуют первые вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно

В Северо-Восточном федеральном университете утверждено расписание вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Первые вступительные экзамены для выпускников школ прошлых лет, абитуриентов после окончания СПО, лиц с ограниченными возможностями и тех, кто поступает по направлениям, требующих дополнительных творческих испытаний, начнутся 11 июля. Об этом сообщили в Центральной приемной комиссии СВФУ.

Также утверждены бесплатные консультации по всем направлениям подготовки. «При сдаче документов в приемной комиссии абитуриентам будет выдаваться специальный бланк с перечнем проведения консультаций и экзаменов с указанием даты, времени и аудиторий. Посещение консультаций перед экзаменами – сугубо добровольное. Ходить на все консультации необязательно, достаточно будет выбрать того преподавателя, чьи специализация и сфера исследовательских интересов совпадают с теми направлениями, которые нужны абитуриенту», – говорит специалист по учебно-методической работе Центральной приемной комиссии СВФУ Любовь САВВИНОВА.

Она пояснила, что в бланках будет указана информация о резервных днях проведения испытаний. «Если поступающий по каким-либо уважительным причинам не смог посетить основной экзаменационный день, он может подойти в резервный, который определяется учебными подразделениями университета», – объясняет Любовь Саввинова. Для лиц с ограниченными возможностями в университете будут созданы специальные условия. «При подаче документов необходимо указать условия и специальные требования, например, чтобы шрифт на бланке с заданиями был большой, отдельная аудитория или сурдопереводчик. Каждый подобный запрос мы будем отрабатывать индивидуально», – говорит она.

Экзамены для поступления в очную и очно-заочную магистратуру в СВФУ нынче будут проводиться раньше, чем в прошлом году – с 21-го по 30-е июля. «В прошлом году, экзамены проводились в августе, так как многие поступающие в магистратуру выпускники бакалавриата и специалитета не успевали получить дипломы. В этом году сроки выдачи дипломов согласованы заранее», – говорит представитель приемной комиссии.

Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно на бакалавриат и специалитет, должны завершиться 24 июля. Поступающие на заочную форму обучения будут сдавать экзамены осенью. «За 12 дней до начала учебного процесса мы можем проводить зачисления, например, по графикам прошлого учебного года вступительные испытания для заочников шли вплоть до октября», – сказала Любовь Саввинова.

Вся информация, расписание, а также перечень направлений подготовки по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры представлены на странице Центральной приемной комиссии СВФУ. Прием документов стартует 19 июня.