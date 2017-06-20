Абитура-2017: О работе приемной комиссии целевого обучения

Министерство образования и науки РС(Я) сообщает о том, что Республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательные организации Российской Федерации осуществляет прием документов с 26 июня по 05 июля 2017 г. включительно.

Приемная комиссия будет работать по адресу: г. Якутск, ул. Водников, 1 (здание Якутского института водного транспорта).

Режим работы: с 09.00 до 18.00, без перерыва и выходных.

Справки по телефонам: 26-00-65, 50-79-26.

С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://minobr.sakha.gov.ru/abiturientu/tselevaja-podgotovka