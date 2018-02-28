Короткометражный фильм с одноименным названием представил актер и режиссер Алданского ТЮЗа, автор-исполнитель собственных песен Александр Ясень (Яцентюк) на выставке народного творчества «Снежные узоры Якутии», проходившей с 20 по 24 февраля в Санкт-Петербурге.

Выставка, организованная фондом развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга» при поддержке Дома национальностей и Постоянного представительства Якутии собрала петербуржцев, якутян, представителей национальных диаспор и землячеств в «Доме Национальностей». Зрители по достоинству оценили короткометражную картину молодого режиссера. Обсуждали и задавали вопросы о сложностях съемки уличных сцен в суровом климате с очень низким температурным режимом. Дискутировали на тему правильности выбора главного героя, который остался в Алдане, а не уехал в столицу. ‌Многие после просмотра выразили большое желание посетить Ысыах Олонхо, который пройдет в Алдане в июне 2018 года.

Фильм «А я в Москву» Александр снял в прошлом году в Алдане в качестве дипломной режиссерской работы. Основные участники съёмок — Алданская молодежь из православного храма.

«Зрителей тронула история молодых людей, героев фильма, которые стоят перед сложным выбором! Жизненные истории всегда притягивают внимание. Особенно понравилась финальная сцена на железнодорожном вокзале и песня, прозвучавшая в картине, и конечно, зимние виды нашей алданской природы, — поделился впечатлениями режиссер. — Было очень приятно, что гости искренне интересовались жизнью молодежи в нашем городе и были удивлены, что в якутском районном центре, по сути небольшом провинциальном городке, такая интересная и насыщенная жизнь, где молодежь с радостью и энтузиазмом участвует в созидательном творческом процессе и даже снимает кино».

Помимо кинопоказа Александр Ясень прочитал свои стихи и принял участие с авторскими этно-поп-фолк композициями в 2-х фольклорных концертах совместно с народными коллективами из Нюрбинского, Анабарского улусов и из города Якутска. Концерты прошли в «Доме Национальностей» и в «Этнографическом музее» Санкт-Петербурга. Выступления народного ансамбля «Талбаталааннаахтартүhүлгэлэрэ», композиции на хомусе Валерия Платонова, исполнение Александрой Догуевой отрывок из героического эпоса Олонхо «КыысДьуурайаБухатыыр», и песня «Шелковый путь» Александра Ясеня были приняты и оценены гостями выставки по достоинству. Свой номер Александр подготовил совместно с танцами образцового долганского ансамбля «Алмазы Анабара».

Директор Дома национальностей Санкт-Петербурга Елена Кузнецова тепло отозвалась о кинопробе Александра Ясеня (Яцентюка) в качестве режиссера, наградив благодарностью за участие в выставке от «Дома Национальностей» и памятным подарком от коллектива. А также выразила огромную благодарность инициатору проекта – президенту Фонда «Северная радуга» Александре Борисовой и Постоянному представительству Якутии за помощь и поддержку в проведении выставки».

Молодой режиссер привез в Алдан грамоты и благодарности, которые были переданы главе города Александру Бугаю и начальнику управления культуры города Алдан Людмиле Кацубе за поддержку развития культуры и талантливых жителей города.