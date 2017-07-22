А вы уже думали, как встретите 2018 год?

Открыта продажа туров на новогодние и рождественские каникулы в Прагу. Стоимость от 35000 рублей на человека с перелетом из Москвы.
Включен: авиаперелет Москва — Прага — Москва, трансфер аэропорт — отель — аэропорт, медстраховка, отель 3* с завтраками.
http://Тур-люкс.рф?utm_source=Sakhalive&utm_medium=no&utm_campaign=news
Турагентство PEGAS Touristik
ООО ГТА Тур Люкс
tel/fax: +7(4112)42-54-96
tel: 8-964-420-9395
677027, г. Якутск
ул. Кирова, д. 18, блок «В» оф. 103
e-mail: itlux9@bk.ru
сайт: http://tour-lux.ru/
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Источник: На правах рекламы.