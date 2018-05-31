А вы идете на дискотеку 90-х?

Мы повзрослели, но все так же юны душой! Читаем текст и напеваем вместе – под эти песни мы росли, помните?

Когда-то закончится короткое якутское лето, опять скажем, что ОТШУМЕЛИ ЛЕТНИЕ ДОЖДИ, ХОЛОДНАЯ ЛУНА будет равнодушно заглядывать в окно, ну а пока – только начало жаркого лета, и есть такая народная примета: как в лето войдешь, так его и проведешь! Хочешь незабываемых белых ночей с веселыми друзьями, отдыха на всю катушку?

Тогда вам — прямая дорога на танцпол под открытым небом! Будет вам ВЕЧЕРИНКА, где ГУЛЯЮТ ВСЕ ДЕВЧОНКИ И ПАРНИ РАЙОНА.

7 июня на стадионе «Туймаада» намечается самая грандиозная дискотека 90-х и 2000-х — КАК ЭТО БЫЛО ДАВНО! Но это прекрасный повод встретиться классом, курсом, дворовой компанией, друзьями беззаботного детства и беспечной юности. Внезапно ТВОИ ГЛАЗА выцепят из яркой толпы в розовых лосинах и мастерках Montana первую любовь… ОТ ВЗГЛЯДА ТАКОГО СКРЫВАЮТСЯ РЕДКО…

Я ТЕПЕРЬ СОВСЕМ ДРУГАЯ – подумает одна, кто-то скажет: Я ТАК ХОТЕЛА ВЫСТОЯТЬ… Но хватит напевать и фантазировать, пора действовать! ТВОРИ ДОБРО, радуйся, танцуй, когда только для вас будет отжигать КИСЛОТНЫЙ DJ, а вам все будет МАЛО!

Танцпол 90-х — 2000-х – еще и прекрасный повод обрести новых друзей, единомышленников, ведь все присутствующие будут на одной волне – волне позитива и общего прошлого, что и станет крепким фундаментом для будущего.

Кто побывал на предыдущих выступлениях приглашенных звезд, не дадут соврать – они умеют зажигать!

Шуру, Свету, Акулу, Децла, «Пропаганду» уже зовет ДОРОГА В АЭРОПОРТ — в Якутске у них достаточно поклонников. Столько ярких, положительных отзывов, сколько получил Шура в последний свой визит в Якутск, пожалуй, давно никто не заслуживал. Артист умеет держать публику в тонусе, и это стоит признать.

Белые ночи – жаркие ночи! Тряхнем 2000-ми вместе со звездами! Вести шоу будут несравненные Лиза Газизова и Руслан Очиров, которые прекрасно помнят те веселые времена. Именно тогда и зажглись их звезды, и они до сих пор светят.

Дата: 7 июня

Площадка: стадион «Туймаада»

Стоимость билета: 1100 руб, с 1 июня – 1200 руб. В день мероприятия – 1500 руб.

Справки по тел.: 717889

Билеты в кассах кинотеатра «Центральный», ТРК «Туймаада», Саха театра, ГТОиБ и гостиницы «Лена»

Онлайн-касса: tesserus.com