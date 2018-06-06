А сменится ли руководитель НВК САХА?

В медийных кругах активно обсуждают, грядут ли кадровые пересменки в руководстве государственных СМИ.

И если смена генерального директора «СахаМедиа» считается вопросом решенным, то как насчет НВК САХА? Республиканское телевидение особо не баловало Айсена НИКОЛАЕВА в бытность мэром Якутска и его команду своим вниманием. Почти все прямые эфиры мэра Якутска, его заместителей и других руководителей города шли на другом канале — в эфире ГТРК САХА.



Однако на позициях генерального директора НВК САХА это никак не отразилось, и Нина ХАРИТОНОВА, с большой долей вероятности можно предположить, сохранит свой пост, считает информированный источник, недавно воцарившийся в АГиПе.